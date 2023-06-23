Обама заявив про "легальну анексію Росією Криму" у 2014 році: в ОП різко відреагували

Барак Обама заявив, що буцімто Росія анексувала Крим "легально". Він пояснив це тим, що більшість населення півострова "етнічні росіяни та розмовляли російською".

Про це 44-й президент США заявив в інтерв'ю американському CNN. Ба більше, Обама заявив, що світ у 2014 досить "жорстко" відреагував на анексію Криму, повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Обама про анексію Криму

В інтерв'ю виданню колишній президент США підкреслив, що Україна у 2014 році – це зовсім інша країна. Обама стверджує, що в українському парламенті тоді було дуже багато прихильників Росії, а сама політика "була складнішою".

На його думку, у 2014 році не було військової операції зі звільнення Криму, тому що на півострові було багато російськомовних людей.

В Криму було багато російськомовних людей. Тоді існувала певна симпатія до думки, що Росія представляє інтереси цих людей,

– заявив Обама.

Таким чином, колишній президент США натякнув на "легальність" російської анексії. Ба більше, він вважає, що світ у 2014 досить "жорстко" відреагував на агресію. Обама заявив, що разом з Меркель "дали гідну відсіч" Путіну, щоб той "не захопив усю Україну". Адже саме завдяки діям європейських партнерів, вважає Обама, вдалося зупинити російські війська в Криму та на Донбасі.

Обама про анексію Криму: дивіться відео

Як відреагували в ОП на цинічні слова Обами

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розкритикував колишнього президента США за його цинічну заяву. Він підкреслив, що такі слова пояснюють початок повномасштабного вторгнення.

Якщо пан Бара Обама публічно заявляє, що анексія Росією Криму у 2014 році… була "легальною та виправданою", тоді не треба дивуватися, що сьогодні відбувається повномасштабна російська агресія в Європі та велика загарбницька війна, яка забирає сотні тисяч життів,

– наголосив Подоляк.

В ОП акцентували, що сучасний російський авторитарний режим є віддзеркаленням довоєнної "західної політики". Цим Подоляк пояснює відсутність існування міжнародного права, а міжнародні інституції й досі дозволяють використовувати свої трибуни для пропагандистських кремлівських заяв. Радник голови ОПУ наголосив, що час визнавати помилки минулого, а не знаходити "нові виправдання" російській агресії.