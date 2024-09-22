Крим може відрізнятися за статусом, але у будь-якому разі – це територія України, – Плетенчук

Крим – це територія України, однак півострів може відрізнятися тактичним чи стратегічним статусом. Окрім того, відокремлювати Крим від українських територій неможливо.

Про це заявив речник Військово-морські сили Дмитро Плетенчук в ефірі каналу "Еспресо". Так він прокоментував розмови щодо того, щоб провести "референдум" у тимчасово окупованому Криму, як це запропонували у Польщі, передає 24 Канал.

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Плетенчук відповів про статус Криму

Коментуючи пропозицію Радослава Сікорського про проведення референдуму в Криму, Плетенчук зауважив, що це неможливо, адже це виключно українські території. Речник ВМС зауважив, що присутність будь-яких одиниць там гарантує лише те, що регіон не буде залишатися безпечним. Нині мета України – це повна відсутність в Азово-Чорноморському регіоні бойових одиниць Росії.

Крім того, Україна не виокремлює Крим як якусь особливу територію.

Ми не виокремлюємо Крим з-поміж іншого, як якусь окрему територію. Це така ж сама територія, як і інша. Ця територія так само окупована ворогом, в так само потребує звільнення. Так, вона (територія Криму – 24 Канал) може відрізнятися за своїм тактичним чи стратегічним статусом, але в будь-якому разі – не є виключенням для нас,

– заявив Плетенчук.

Він також додав, що нині ситуація у Чорному морі контрольована, хоча в акваторії є один підводний човен. За словами Плетенчука, він виконує завдання з охорони базування російських кораблів у Новоросійську. Нині Силам оборони відомо конкретний район, де ворожий човен виконує завдання.

Наразі Росія намагається захистити Крим, який самі російські пропагандисти "зробили сакральними". На півострові окупанти концентрують максимальну увагу і намагаються його захистити більше, аніж власні території. За словами Плетенчука, яскравим прикладом цього є ситуація у Курській області.