Окупація Криму Росією – на совісті СБУ, – "слуга народу"

"Слуга народу" Мар'яна Безугла вважає, що в окупації Криму насамперед винна Служба безпеки України. Таку думку вона пояснила тим, що СБУ мала б відреагувати на загрозу нацбезпеці в Криму.

Нардепка Безугла зауважила, що ще до 2014 року говорили про те, що у Криму є загроза національній безпеці. Однак тобі в СБУ нібито вважали, що у всьому винні кримські татари, а не росіяни.

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"Росія роками проводила на півострові системну роботу, перетворюючи цю територію в "не нашу". Те ж саме і з Донбасом. СБУ взагалі тоді перебувала під зовнішнім управлінням з боку держави-агресора", – заявила нардепка.

Те, що сталося з Кримом (окупація півострова Росією – 24 канал), – це насамперед на совісті СБУ,

– запевнила Безугла.

Вона наголосила, що в СБУ є й успішні операції та хороші фахівці. Однак проблема в тому, що за все своє існування вона виконувала не характерні для неї функції. Зокрема, економічні. Це заважало працювати на випередження.

За словами Безуглої, все має змінити Бюро економічної безпеки. Вона назвала рішення про його створення історичним.

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