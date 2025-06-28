До Дня Конституції "Жовта Стрічка" провела масштабну акцію в Криму

З нагоди Дня Конституції України рух "Жовта Стрічка" провів масштабну акцію у Криму. По всьому Криму були розповсюджені листівки з цитатами з Конституції України.

Акція охопила Сімферополь, Севастополь, Ялту, Євпаторію, Бахчисарай та Армянськ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Жовту Стрічку".

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"Жовта Стрічка" провела акцію у Криму до Дня Конституції України

Активісти руху "Жовта Стрічка" провели акцію у Криму з нагоди Дня Конституції України. Цитати з документа розповсюдили по кримських містах.

У Сімферополі, Севастополі, Ялті, Євпаторії, Бахчисараю та Армянську – було розповсюджено сотні листівок і стікерів з цитатами з Конституції України про права й свободи, які особливо важливі для тих, хто живе в окупації й вірить у деокупацію,

– зазначили активісти.

У організації зазначили, що ця акція демонструє, що попри намагання окупаційної влади приховати наявність спротиву, він існує та кримці продовжують боротися за свободу.

Акція "Жовтої Стрічки" до Дня Конституції України