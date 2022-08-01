росія мала ще один Маріуполь 78 років тому

У Польщі сьогодні відзначають річницю початку Варшавського повстання – того самого, яке тривало понад два місяці, в якому загинуло понад 200 тисяч душ.

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А червона армія (на чию допомогу повстанцям розраховували і тоді дурні як чобіт, і досі не сильно порозумнілі – тепер уже наші! – альянти) весь цей час вичікувала під Варшавою, аж доки місто обернеться на купу руїн.

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В інтерв'ю "Ґазеті Виборчей" Норман Дейвіс порівняв, з погляду російської тактики, Варшаву й Маріуполь – відзначивши, між іншим, що сила українців, порівняно з поляками-1944, не лише в тому, що ми маємо чинну державу й мільйонну армію, а й у тому, що, на відміну від Армії крайової 1944 року, ухвалюємо свої воєнні рішення самостійно.



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Іншими словами, мовою академічного британського історика Норман Дейвіс сказав: "Слава ЗСУ". Тож цінуймо, що маємо, так. І вчімось учитись не тільки зі своєї історії.

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