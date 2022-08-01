Поляки добре усвідомлюють, що таке бути жертвами загарбницьких дій чужоземних народів, так як самі неодноразово потерпали від різного роду вторгнень та окупацій. А тому повномасштабна агресія російської федерації проти України дуже гостро сприймається польським суспільством і змусило Варшаву пришвидшити посилення польської армії, про що свідчать закупи, які відбулися останнім часом.

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Польща давно все зрозуміла

Втім, правильні рішення були прийняті в Польщі задовго до початку Великої війни. Головним поштовхом для чого стали окупація росією Криму та зрежисований москвою конфлікт на Донбасі.

Так, іще у 2016 році поляки почали робити закупівлі передових видів озброєнь, серед яких: ЗРК Patriot, літаки F-35, РСЗВ HIMARS, танки Abrams тощо. Завдяки цьому час очікування бойової техніки добігає кінця і поставки мають відбутися вже найближчим часом, через що, за словами заступника міністра оборони Марчіна Очєпи, Польща перебуває в "набагато кращому становищі, аніж країни, які тільки почали озброюватися".

Втім, за словами заступника міністра, хоча сьогодні поляки можуть почуватися в безпеці, не виключено, що рф може напасти в майбутньому. І навіть вказав на ситуацію, в якій може статися такий напад.

росія нападе на нас лише тоді, коли відчує слабкість, коли відчує, що не всі стануть на колективний захист. росія завдасть удару, якщо на Заході згасне ентузіазм щодо створення власного оборонного потенціалу, якщо еліта Західної Європи знову впаде в обман,

– пояснив Очєпа.

Наголошує на подібному й очільник оборонного відомства Маріуш Блащак, який в одному з останніх інтерв'ю заявив, що Військо Польське має бути настільки численним та сильним, щоб саме його існування відлякувало агресора, адже кремлівці нападають лише тоді, коли бачать слабкість. І наголосив, що серед європейських країн НАТО у Польщі будуть найсильніші сухопутні війська.

У Польщі вирішили не зволікати й підготуватися до можливої агресії росії / Фото Офіс Президента України

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Польща покладається лише на свої сили

Дійсно, попри те, що Польща є однією з країн-членів Альянсу, вона перш за все покладається на власні оборонні можливості.

Саме тому цьогоріч офіційна Варшава підписала угоду щодо купівлі у США 250 танків Abrams в найсучаснішій версії, а також контракт на купівлю 116 уживаних, але все іще дуже ефективних Abrams на пільгових умовах. Адже бойова цінність Abrams як мінімум у два, а то й утричі вища, аніж у танків Т-72.

Щобільше, 27 липня міністр Блащак затвердив три рамкові угоди з компаніями із Республіки Корея. Вони передбачають закупівлю танків K2 Black Panther, гаубиць K9 Thunder та літаків FA-50 разом із пакетами запчастин, навчанням солдатів і супутньої техніки.

Кожен контракт розбито на два етапи: спочатку відбудеться відносно швидке постачання меншої партії зброї в тій конфігурації, у якій вона випускається в даний час; потім – набагато більше замовлення у поєднанні з конструктивними змінами відповідно до польських вимог.

Варто наголосити, що Міністерство національної оборони Польщі жодним словом не обмовилося про те, скільки держава витратить коштів на південнокорейське озброєння. Однак ЗМІ говорять про астрономічну суму в 14 мільярдів доларів.

Таким чином, далека Південна Корея – країна, з якою у Польщі досі було мало військового співробітництва, – стає в цьому контексті одним із найважливіших партнерів Варшави й перескакує на друге місце у списку постачальників озброєнь, поступаючись лише США.

І справді, угода із Сеулом на тлі Ringtausch – кризи по лінії "Варшава – Берлін", коли Польща відкрито звинуватила Німеччину в невиконанні своїх зобов'язань, а міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що пропозиція федерального канцлера Олафа Шольца – заміна радянських танків на сучасніші машини німецького виробництва – була "просто пропагандистською операцією" (досить важлива тема, яка заслуговує на окрему увагу) – виглядає досить доброю альтернативою.

Як можна побачити, зазначене вимагає величезних фінансових ресурсів. Однак польський уряд це передбачив, розробивши окремий кошторис.

Так, Міністерство національної оборони погодило з Міністерством фінансів Фонд підтримки збройних сил – фінансовий план на 2022 та 2023 роки, який цьогоріч має становити близько 20 мільярдів злотих, а наступного року – близько 49 мільярдів злотих. Фонд є одним із елементів закону "Про оборону вітчизни", основними цілями якого є: збільшення оборонного бюджету, збільшення чисельності Війська Польського, відновлення резервної системи та збільшення можливостей підготовки солдатів.

Втім, попри такий оптимізм, багато чого ще належить зробити. І йдеться не лише про розширення армії та її подальше переозброєння, а й роботу над стійкістю усіх громадян.

Мусимо працювати над стійкістю суспільства та інституцій до кібератак, іноземних агентів чи дезінформації,

– зазначив заступника міністра оборони Польщі Марчін Очєпа.

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Високопосадовець також підкреслив, наскільки важливим для безпеки Польщі є розміщення постійного командування 5-го корпусу Сухопутних військ США в Познані. Адже, за його словами, приїзд американських офіцерів і генералів має не лише ближче познайомитися із Польщею та її реаліями, а й стати запорукою безпеки цієї країни.

"Це міцно залучає американців до нашого регіону. Вони не зможуть дозволити собі залишити без відповіді атаку на країну, де дислокуються їхні командири", – поділився міркуваннями Очєпа.

Власне, 30 липня в Познані відбулася церемонія надання передовому командуванню 5-го корпусу США характерної назви "Camp Kościuszko" (генерал Тадеуш Костюшко є спільним героєм-борцем за незалежність Польщі і Америки), у якій взяли участь міністр національної оборони Блащак та представники збройних сил США. З-поміж іншого було підкреслено, що завданням польського військового керівництва є зміцнення відносин шляхом побудови оперативної сумісності між збройними силами обох країн.

Таким чином, можна констатувати, що Республіка Польща досить ретельно готується до різного роду сценаріїв, чітко дотримуючись давньоримського принципу, закладеного у латинському крилатому виразі: "Si vis pacem, para bellum" – "Якщо хочеш миру, готуйся до війни". В умовах вкрай агресивної політики кремля це, мабуть, найкращий спосіб унеможливити воєнний напад з боку північно-східного сусіда.

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