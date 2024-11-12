Росія використовує захоплення Вугледара для подальшого просування на Донеччині, – ISW

Російські війська успішно використовують своє нещодавнє захоплення Вугледара у Донецькій області для подальшого просування в регіоні. Окупанти прагнуть ліквідувати український виступ у напрямку Курахового.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

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Як росіяни розвинули успіх на фронті після захоплення Вугледара

Аналітики зазначили, що російські війська активізували наступальні дії на заході Донецької області на початку вересня 2024 року і наразі намагаються захопити Курахове з півночі та півдня та зрівняти лінію фронту між Сонцівським (на північний захід від Курахового) та Шахтарським (на північний захід від Вугледару).

Російські війська захопили Вугледар 1 жовтня і просунулися на північ і північний захід від Вугледара внаслідок серії успішних механізованих і піхотних атак протягом останнього місяця.

Російські сили також незначно просунулися на північний схід від Вугледара в районі Антонівки та Катеринівки, але ISW ще не спостерігає підтвердження просування росіян до Єлизаветівки та далі на захід уздовж автошляху C051104,

– мовиться у звіті.

Експерти також зазначили, що наразі російські війська перебувають у кількох кілометрах на південь від лінії Романівка – Успенівка – Сухий Яр – ланцюга населених пунктів на північ від Вугледара, що може стати серйозним викликом для російських військ, якщо українські сили зможуть там встановити оборону.

"Проте російські війська, схоже, намагаються обійти цю лінію населених пунктів, оскільки геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Дальнього (на південь від Курахового та на північний захід від Єлизаветівки) і, ймовірно, утримують позиції в полях на схід і південний схід", – пише ISW.

Аналітики пишуть, що подальше просування Росії до Дальнього та на захід від цього населеного пункту може змусити українські сили відійти з позицій на північ та північний схід від Вугледара та дозволити російським силам просуватися вздовж шосе C051104. Такий прогрес дозволить російським військам продовжити тиск на українські позиції в Кураховому з півдня.

В ISW також підкреслили, що переглянули свою попередню оцінку, що російські сили навряд чи зможуть скористатися захопленням Вугледара для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області. Така оцінка, як пишуть експерти, була неправильною.