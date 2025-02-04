Росія взяла у заручники двох енергетиків ЗАЕС, – Зеленський під час зустрічі із Гроссі
- Росія взяла в заручники двох українських енергетиків, які працювали на Запорізькій АЕС, за звинуваченням у наявності українського контенту на їхніх телефонах.
- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв зробити все можливе для покращення ситуації та планує відвідати ЗАЕС найближчим часом.
Росія ще на початку повномасштабного вторгнення окупувала Запорізьку атомну електростанцію. Президент України розповів, що вона досі тримає персонал у заручниках.
Володимир Зеленський сказав, що Росія взяла у заручники двох українських енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Про це він заявив під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, пише 24 Канал.
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Їх посадили до в'язниці
За словами Зеленського, заручників кинули за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їх телефони.
Президент наголосив, що для нас дуже важливо повернути їх з полону. Гендиректор МАГАТЕ відреагував на цю інформацію.
Він пообіцяв зробити все, "щоб покращити ситуацію". Він зазначив, що планує дуже скоро відвідати ЗАЕС та сподівається продовжити роботу там.
Я повністю погоджуюсь з тим, що сказав президент, що ЗАЕС – дуже чутливе питання… МАГАТЕ, як неупереджена міжнародна організація, яка відповідає за атомну безпеку, буде там, щоб надавати поради, щоб вирішити питання,
– підкреслив він.
Росія неодноразово використовувала окуповану ЗАЕС для ядерного шантажу та погроз.