Росія взяла у заручники двох енергетиків ЗАЕС, – Зеленський під час зустрічі із Гроссі

Росія ще на початку повномасштабного вторгнення окупувала Запорізьку атомну електростанцію. Президент України розповів, що вона досі тримає персонал у заручниках.

Володимир Зеленський сказав, що Росія взяла у заручники двох українських енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Про це він заявив під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, пише 24 Канал.

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Їх посадили до в'язниці

За словами Зеленського, заручників кинули за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їх телефони.

Президент наголосив, що для нас дуже важливо повернути їх з полону. Гендиректор МАГАТЕ відреагував на цю інформацію.

Він пообіцяв зробити все, "щоб покращити ситуацію". Він зазначив, що планує дуже скоро відвідати ЗАЕС та сподівається продовжити роботу там.

Я повністю погоджуюсь з тим, що сказав президент, що ЗАЕС – дуже чутливе питання… МАГАТЕ, як неупереджена міжнародна організація, яка відповідає за атомну безпеку, буде там, щоб надавати поради, щоб вирішити питання,

– підкреслив він.

Росія неодноразово використовувала окуповану ЗАЕС для ядерного шантажу та погроз.