Окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з Криму, – ГУР

"Бавовна" часто навідує тимчасово окупований Крим. Україна поверне півострів. Тим часом перелякана окупаційна влада вже тікає з півострова.

Андрій Юсов – представник ГУР Міністерства оборони України – розповів: місцеві жителі вже почули попередження, що їм необхідно готуватися до виїзду. За словами Юсова, мовиться про тих, хто співпрацював з окупаційною владою.

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Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом,

– зауважив Юсов.

Він наголосив: усім, хто працює на Росію, найближчим часом справді краще виїхати з території українського Криму. Першим тікає російське командування.

Зокрема, російське командування активно продає нерухомість на захопленому українському півострові та вивозить сім'ї.

Тим часом рядових окупантів заспокоюють, що "все під контролем". Водночас це сприймається вже як мем.

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