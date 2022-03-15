Окупаційні війська ведуть бойові дії в районах низки населених пунктів: перелік
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Окупаційні війська ведуть бойові дії в районах низки населених пунктів. Зокрема мовиться про Сіверський, Донецький, Південнобузький напрямки, а також на Поліссі й Слобожанщині та інших.
Відповідну інформацію оприлюднили в Генштабі ЗСУ. Зокрема дані наведені станом на північ проти 15 березня.
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Ворог намагається наступати
Противник продовжує наступальну операцію проти нашої держави. Ворог продовжує застосування авіації з метою підтримки наземних угруповань та знищення військової і цивільної інфраструктури на території України,
– розповіли у Генштабі.
Сіверський, Донецький, Південнобузький напрямки, а також на Поліссі й Слобожанщині.
Зокрема Збройні Сили України розповіли, що:
- на Поліському напрямку – окупанти ведуть бойові дії в районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Слобода, Кухарська, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів;
- на Сіверському напрямку – ворог веде бойові дії в районах населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Каліта, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не проводить, натомість здійснює перегрупування військ, вдосконалює систему матеріально-технічного забезпечення, щоб наступати на Бровари;
- на Слобожанському напрямку – ворог намагається оточити Суми та веде бойові дії в районах населених пунктах Сватове, Ізюм, Грушеваха, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Ліман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Недригайлів, Ромни, Талалаївка. Активних наступальних дій не проводить;
- на Донецькому та Таврійському напрямках окупанти ведуть бойові дії в районах населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Микільське, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське;
- на Авдіївському напрямку в районі населеного пункту Кам'янка під час проведення розвідки боєм окупанти зазнали значних втрат, вимушені були відійти;
- на Волноваському напрямку ворог не припиняє спроб прориву в напрямку на Вугледар;
- на Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь;
- на Південнобузькому напрямку ворог намагається закріпитися в районах населених пунктів Томина Балка, Надеждівка, Киселівка, Первомайске, Михайло-Ларине, Ульянівка, Піски, Добре, Снігурівка, Архангельске, Заградівка, Осокоровка, Берислав, Каховка.
Окрім того, в Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявили.
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