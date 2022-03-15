Окупаційні війська ведуть бойові дії в районах низки населених пунктів: перелік

Окупаційні війська ведуть бойові дії в районах низки населених пунктів. Зокрема мовиться про Сіверський, Донецький, Південнобузький напрямки, а також на Поліссі й Слобожанщині та інших.

Відповідну інформацію оприлюднили в Генштабі ЗСУ. Зокрема дані наведені станом на північ проти 15 березня.

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Ворог намагається наступати

Противник продовжує наступальну операцію проти нашої держави. Ворог продовжує застосування авіації з метою підтримки наземних угруповань та знищення військової і цивільної інфраструктури на території України,

– розповіли у Генштабі.

Сіверський, Донецький, Південнобузький напрямки, а також на Поліссі й Слобожанщині.

Зокрема Збройні Сили України розповіли, що:

на Поліському напрямку – окупанти ведуть бойові дії в районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Слобода, Кухарська, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів;

– окупанти ведуть бойові дії в районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Слобода, Кухарська, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів; на Сіверському напрямку – ворог веде бойові дії в районах населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Каліта, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не проводить, натомість здійснює перегрупування військ, вдосконалює систему матеріально-технічного забезпечення, щоб наступати на Бровари;

– ворог веде бойові дії в районах населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Каліта, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не проводить, натомість здійснює перегрупування військ, вдосконалює систему матеріально-технічного забезпечення, щоб наступати на Бровари; на Слобожанському напрямку – ворог намагається оточити Суми та веде бойові дії в районах населених пунктах Сватове, Ізюм, Грушеваха, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Ліман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Недригайлів, Ромни, Талалаївка. Активних наступальних дій не проводить;

– ворог намагається оточити Суми та веде бойові дії в районах населених пунктах Сватове, Ізюм, Грушеваха, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Ліман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Недригайлів, Ромни, Талалаївка. Активних наступальних дій не проводить; на Донецькому та Таврійському напрямках окупанти ведуть бойові дії в районах населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Микільське, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське;

окупанти ведуть бойові дії в районах населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Микільське, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське; на Авдіївському напрямку в районі населеного пункту Кам'янка під час проведення розвідки боєм окупанти зазнали значних втрат, вимушені були відійти;

в районі населеного пункту Кам'янка під час проведення розвідки боєм окупанти зазнали значних втрат, вимушені були відійти; на Волноваському напрямку ворог не припиняє спроб прориву в напрямку на Вугледар;

ворог не припиняє спроб прориву в напрямку на Вугледар; на Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь;

противник намагається захопити Маріуполь; на Південнобузькому напрямку ворог намагається закріпитися в районах населених пунктів Томина Балка, Надеждівка, Киселівка, Первомайске, Михайло-Ларине, Ульянівка, Піски, Добре, Снігурівка, Архангельске, Заградівка, Осокоровка, Берислав, Каховка.

Окрім того, в Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявили.

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