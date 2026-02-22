Фронт без електрики: СОУ повністю погасили світло росіянам на Запоріжжі 

В ніч на 22 лютого Сили оборони України уразили низку підстанцій, які забезпечували електропостачання прифронтової зони окупантів у Запорізькій області. За попередніми даними, росіянам вдалось відновити світло лише у частині окупованої області.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що російські енергетики не можуть подужати весь обсяг роботи через кризу кадрів. Для України ж такі атаки є важливою частиною досягнення мети розхитування настроїв противника.

Дивіться також Росіяни посилили тиск у районах Родинського та Гришиного: у ЗСУ пояснили ворожий намір

Росіяни залишились без світла на Запоріжжі

Станом на ранок 22 лютого було відомо, що північна частина окупованої Запорізької області залишилась без світла. Саме там розташовані ворожі позиції ворога. Проблема торкнулась і Бердянська, де зупинили водопостачання через відсутність потужностей для роботи насосів.

"В "енергетичну гру" ми граємо краще. Робота наших енергетиків краща, ніж тих, хто працює на окупованих територіях. У них невелика заробітна плата, яка не відповідає рівню заробітної плати, яку пропонують в російській армії. Багато російських енергетиків кидають свою роботу і підписують контракти", – сказав керівник Центру.

Цікаво! Ще рік тому Росія розглядала Запорізький напрямок як пріоритетний для атакувальних дій. Однак плани ворога "скасували" – зараз ЗСУ проводять контрдії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Андрющенко пояснив, що вимкнення світла на окупованих територіях є частиною стратегії ударів по території Росії. Для того, щоб українські дрони безперешкодно залітали до країни-агресорки, на ТОТ потрібно "вимкнути" РЛС та системи РЕБ, які потенційно могли б глушити БпЛА.

Для такого відключення потрібно, щоб не було електрики. З цим ми чудово справляємось,

– наголосив він.

Керівник Центру додав, що будь-які дестабілізаційні дії на території ворога відвертають увагу росіян від війни. Адже працювати на "два фронти" досить важко.

Окупована частина Запорізької області: куди ще "прилітало"?