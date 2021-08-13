В окупованій Керчі – потоп: жителів готують до евакуації

У тимчасово окупованому Криму через сильні дощі затопило центральні вулиці міста Керч. Місцевих мешканців готують до евакуації.

Вулиці Керчі затопило

Унаслідок негоди велику кількість води спостерігають на перехресті Самойленка та вулиці Борзенко, вулиці Єременка – ці райони перекриті.

Читайте також В окупованому Криму затопило трасу, яка веде до Кримського мосту

Зазначається також, що у зв'язку з негодою маршрути деяких автобусів довелося змінити. Водночас зовсім не працює електричний транспорт.

Людей готують до евакуації

Російські окупанти кажуть місцевим мешканцям готуватися до евакуації. Зокрема:

вжити всіх заходів щодо мінімізації наслідків можливих підтоплень житлових і господарських приміщень;

підготувати документи і предмети першої необхідності, медикаменти, речі та запас продуктів харчування.

Негода в окупованому Криму: що відомо

В окупованому Криму 12 серпня випало 78 міліметрів опадів. Це відповідає майже двом місячним нормам.

Біля східного узбережжя у найближчу добу очікуються хвилі заввишки до двох метрів.

На 13 і 14 серпня оголошено штормове попередження через очікувані рясні опади на сході півострова.

Керч, Феодосія, а також Ленінський і Кіровський райони "найбільш схильні до небезпечних факторів".

До теми Окупований Крим чекають аномальні зливи: можуть бути нові "потопи"