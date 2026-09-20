Окуповані Олешки опинилися на межі голоду: Рада церков просить допомоги у Папи Римського

В окупованих Олешках на Херсонщині понад шість тисяч людей опинилися в повній гуманітарній блокаді без їжі та води. Українські релігійні діячі закликають світових лідерів негайно втрутитися та організувати евакуацію цивільних.

Останні поставки продовольства до міста відбулися ще наприкінці травня поточного року. Як зазначається у зверненні Ради церков, російські військові категорично забороняють місцевим жителям виїжджати на підконтрольну Україні територію. Через це люди виживають без медикаментів, електроенергії та газопостачання під постійною загрозою обстрілів.

Що відбувається в місті?

Зараз у населеному пункті залишається близько 200 дітей, які щодня ризикують життям. Представники духовенства наголошують, що місто фактично зруйноване, а його критична інфраструктура не функціонує.

Щоб запобігти масовим смертям, релігійні діячі офіційно звернулися до Папи Римського Лева XIV та низки міжнародних організацій. Вони просять ООН та Червоний Хрест натиснути на окупантів і розблокувати гуманітарні коридори.

Місто Олешки перебуває в гуманітарній блокаді та перебуває на грані гуманітарної катастрофи,

– йдеться у спільній заяві.

Варто зазначити, що у 2023 році цей населений пункт вже пережив масштабне затоплення після того, як російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС.

Нещодавно українські морські піхотинці опублікували відео з міста, яке загарбники перетворили на суцільну руїну.

Зірвана евакуація та мінні поля

Українська влада вже намагалася врятувати цивільних, але окупанти зірвали всі домовленості. Як вже повідомлялося на нашому сайті, росіяни заблокували виїзд навіть після того, як Сили оборони забезпечили режим тиші.

За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, через таку безвихідь місцеві жителі наважуються самостійно йти через заміновані поля, щоб вирватися з окупації.