У Донецьку критична ситуація з водою – Ханжонківське водосховище висохло

Життя на окупованих територіях стає дедалі нестерпнішим. У людей катастрофічні проблеми з водою, які ускладнилися після того, як головна водна артерія – Ханжонківське водосховище – повністю висохло.

У будинки місцевих воду можуть не подавати упродовж трьох днів. Як зауважив 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, так проявляється геноцид росіян.

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Звідти йшла вода для всього Донбасу

Після того, як ситуація на Донеччині стала критичною, чимало приїжджих з Росії просто повернуться назад. На жаль, українці, які через різні причини залишаються на окупованих територіях, будуть змушені виживати далі. Саме проти них спрямований геноцид росіян.

Ханжонківське водосховище було найбільшим на Донбасі. Якщо на поверхні вже виникло дно, то це конкретне "дно" на Донеччині,

– наголосив Роман Світан.

Колись воду з цього сховища підіймали у Верхньокам'янське водосховище в Донецьку. Далі вона йшла до всієї іншої частини регіону. Ще раніше вода надходила з річки Сіверський Донець. Там було декілька станцій водопідйому.

"Цю воду "пив" весь Донбас аж до Маріуполя. Але його росіяни знищили ще у 2022 році. Повністю зруйновані помпи, які могли перекачувати мільйони тонн води", – додав Роман Світан.

Як виглядає Ханжонківське водосховище / Фото з телеграм-каналу "Говорять снайпер"

Потім окупанти вирішили владнати проблему й підійняти воду з Ханжонківського водосховища. Далі туди кинули 2 труби, щоб якось качати воду на Донбас, але ця вода технічна. Здебільшого її використовували на металургійних комбінатах.

Це дуже серйозна проблема. Сьогодні геноцид йде не тільки через засоби ураження, але й у вигляді зневоднення. Це воєнний злочин, за який Москву треба судити у Міжнародному суді,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Це не єдині злочини російських окупантів на Донеччині. На цих територіях сьогодні панує беззаконня. Так у Донецьку військовий Азат Суфіянов з Башкортостану увірвався в дім до пенсіонерки, жорстоко побив її, а потім намагався зґвалтувати. Чоловік має низку судимостей і втік зі своєї військової частини.