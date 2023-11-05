Роздавали мило та секонд-хенд: на ТОТ пропагандисти провели традиційні російські "святкування"

Окупанти провели традиційні "святкування", приурочені до "Дня народної єдності". Акції відбулися у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Ворог залучив до цього дітей та підлітків, зокрема, демонстраційний загін "Юг Молодой".

У Бердянську росіяни малювали "патріотичні" графіті, а в Приазовському роздавали речі із секонд-хенду та мило. Детальніше про "свято" розповів кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя.

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"Святкування" у Бердянську

Російські пропагандисти у мережі писали, що буцімто "підлітки запропонували прикрасити Бердянськ патріотичними графіті".

Дивлюсь на ці фото і бачу, що так, "високохудожні" роботи "прикрасили" Бердянськ, нічого не скажеш,

– підкреслив кореспондент.

Відтак росіяни писали на стінах "За ЄР", що означає "За Єдину Росію".

"Масштабне свято" організував місцевий колаборант Богдан, який наразі є депутатом в окупованому Бердянську.

Пропагандисти розмальовували стіни в Бердянську/ Скриншот з відео

Зауважимо, зрадник одягнутий у жилетку з англійським надписом "World Youth Festival". Коли Росія усіляко відхрещується від Заходу та каже, що "У всьому винний Захід".

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"Святкування" у Приазовському

Натомість у Приазовському росіяни у соцмережах повідомляють, що "діти з руху "Юг Молодой" провели благодійну акцію "З рук у руки"".

"Необхідні речі для проведення акції прибули з усіх куточків нашої країни. Такі заходи вкотре доводять, що у потрібний час наш народ об'єднується та надає допомогу один одному", – зазначають пропагандисти на російських інформаційних ресурсах.

Окупанти поставили намет, з якого роздавали одяг з секонд-хенду та по два бруски мила в одні руки.

Ми розуміємо, що ніяких речей ці підлітки не збирали. Їм дорослі дяді та тьоті привезли з "Єдиної Росії",

– наголосив кореспондент.

Російські загарбники пишуть, що речі зібрали різні організації: "Єдина Росія", "Міністерство молодіжної політики", "Адміністрація Приазовського району" та "Шеф-регіон місто Томськ".

Противник роздавав мило та секонд-хенд в окупованому Приазовському/ Скриншот з відео

"У мешканців Приазовського не було такої потреби отримати якийсь одяг та по два шматки мила в одні руки. Вони могли усе це купити. Лише з російською окупацією у них з'явилася така потреба. Дуже шкода наших людей. Бажаємо якнайшвидшого визволення", – резюмував кореспондент із Запоріжжя.

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