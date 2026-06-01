Рівень смертності зашкалює: Росія вдається до страшних методів етноциду на окупованих територіях

Росія продовжує проводити етноцид на тимчасово окупованих територіях. Ворог постійно змінює етнонаціональний склад населення. З 2022 року там спостерігається все більший рівень смертності та низький рівень народжуваності.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що, зокрема, у Маріуполі зараз спостерігається критичний рівень смертності порівняно з попередніми роками. Водночас все більше жителів виїжджає з окупованих територій.

Що відбувається на окупованих територіях?

Петро Андрющенко зазначив, що політику заміщення населення росіяни почали проводити з 2022 року. Це достатньо серйозна і комплексна робота. Однак вона вже не така успішна через низку певних подій. Зокрема, через водну кризу, яка відбувалась в Донецькій області, частково в Запорізькій області. Також на це вплинула ситуація з енергопостачанням в Запорізькій області, з контролем сухопутного коридору. Крім того, роль грає погіршення економіки Росії.

Окупанти призупинили темпи переїзду росіян на окуповані території, однак все одно вони ще їдуть туди. Зокрема, у Маріуполі дають житло під іпотеки для російських громадян. Нещодавно там знову виділили чергове місце під будівництво 12-поверхівок. Однак більшість іпотечних новобудов на сьогодні стоїть незаселена. Вони потрапляють в продаж за високі ціни. Популярність спадає попри те, що продовжується будівництво.

У Луганську, Мелітополі почали будувати будинки. Там росіянам доступна іпотека під 2%. Водночас попри залучені ресурси, рекламу це працює гірше. Зокрема, це близько до фронту, що не спонукає жителів Росії їхати туди.

З іншого боку, рівень смертності просто шалений і не порівняний з тим, який був за часів українського контролю. Наприклад, у Маріуполі до повномасштабного вторгнення на місяць помирало до 100 людей протягом місяця, а зараз – понад 600 людей. Водночас кількість маріупольців, які перебувають у місті, скоротилась майже в п'ятеро,

– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

На окупованих територіях фіксується медичний колапс. Немає лікарів, до 30% наповненість лікарень щодо будь-якого рівня медиків. Більшість населення, яке перебуває в окупації – це дорослі пенсійного віку. Це найбільш вразлива категорія. Люди не можуть отримати допомогу, тому такий високий рівень смертності.

Що мотивує росіян їхати на ТОТ?

Керівник Центру вивчення окупації зауважив, що переїжджати на тимчасово окуповані території росіян мотивує робота. Їх залучають насамперед на бюджетну роботу. Зокрема, це медицина, освіта та інші проблемні сфери. Їм пропонують зависоку заробітну плату та іпотеку.

Етнічні росіяни їдуть на роботи у фірмах-забудовниках або фірмах, які пов'язані з якимось дорожнім, промисловим будівництвом, яке було вкрадено у нас, де є частка федерального бюджету. Тому що це не чистий бізнес, його не існує,

– сказав він.

Дехто приїжджає жити в Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь надовго, дехто – просто працювати, поки триває контракт. Мігрантів систематично завозять, коли є певна необхідність.

Найбільш огидна та небезпечна категорія – це всілякі родини так званих ветеранів "сво" разом з окупантами, які якось вижили, втратили кінцівки. Їм видають нерухомість, переважно ту, яку відібрали в українців, націоналізували. Найчастіше вони їдуть у Донецьк та у зону біля Азовського моря.

З іншого боку, росіяни приїжджають, працюють, потім проходять нові мобілізаційні завдання, масові перевірки. Їх дуже масово відправляють у райони Покровська чи Гуляйполя. Це дозволяє українцям не потрапляти під масову тотальну мобілізацію у російську армію.

Що відомо про етноцид на ТОТ?

У ГУР повідомили, Росія проводить етноцид на окупованих територіях. Зокрема, Кремль продовжує активно збільшувати відсоток неукраїнського населення. На ТОТ вона заселяє своїх громадян та мігрантів з країн Центральної Азії, Африки та Кавказу.

Для цього Росія використовує призначення російських чиновників до окупаційних адміністрацій на тривалі терміни, цільове направлення вихідців із Росії для роботи на ТОТ на 5-річний термін за держпрограмами, пільгове іпотечне кредитування для переселенців у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях, надання земельних ділянок вихідцям із Росії на території Криму (близько 4 тисяч осіб у 2025 році) та Херсонщини.

Демографічна ситуація в окупації погіршується дуже швидко. У 2025 році природний приріст населення на окупованій території Донецької області склав 9,9% (мінус 10 осіб на кожну 1000 осіб населення). Цей показник майже у 2,5 раза гірше, ніж середній на території самої країни агресорки.

Також катастрофічною є ситуація зі смертністю. У 2025 році кількість померлих людей працездатного віку на окупованій частині Донеччини склала трохи менш як 11 000. Рівень смертності цієї категорії населення – 6,8%.