лукашенко заробляє: на окуповані українські території пішов потік білоруських товарів

Білоруські компанії отримали фактично необмежений доступ збуту власних товарів на тимчасово захопленій росією територій Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя. Продукцію з білорусі почали нелегально завозити в Україну у величезній кількості на початку липня.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, поява у магазинах на тимчасово окупованих росією територіях білоруської продукції є своєрідною платою путіна лукашенку за допомогу у війні. Крім того, в такий спосіб кремлівський фюрер надає економічну підтримку білорусі, яка перебуває в одному кроці від дефолту.

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Окрім цього, москва безкоштовно передає білорусі частину вкраденого на Херсонщині та Запоріжжі українського зерна.

Російський бізнес вкрай незадоволений

Поява на полицях магазинів на непідконтрольних Києву територіях тютюнових виробів, товарів побутової хімії та продуктів харчування білоруського виробництва призвела до стрімкої втрати монополії росією.

Якщо раніше компанії з країни-агресорки отримували надприбуток за рахунок величезної накрутки цін, а також через відсутність конкуренції, то після заходу білорусів з'явилася конкуренція.

Через втрату власних прибутків вкрай незадоволені не тільки російські бізнесмени, а й деякі генерали, які отримували відсотки від торгової діяльності на окупованих територіях.

Потоки постачання білоруських товарів при цьому "кришують" представники російських спецслужб.

Конфлікти між представниками білоруських компаній та російськими бізнесменами на фоні розподілу ринків та торгових площ вже неодноразово траплялися. При цьому погрози "закрити бізнес" конкурентів лунали від обох сторін.

То ж, цілком ймовірно, що незабаром десь дорогою з Криму до Херсону вибухатимуть каравани з російськими чи білоруськими товарами, а боротьба за збагачення між армією та спецслужбами росії почнеться з новою силою. Адже кожна зі сторін хоче заповнити полиці виключно своєю продукцією, бо це вкрай вигідно.

Російську пропаганду доповнили білоруською

Крім того, загарбники нещодавно отримали наказ на включення білоруських каналів до трансляції кабельного телебачення на Херсонщині. Після цього у користувачів з Генічеська, Нової Каховки та Херсона з'явився ефір каналу "белрос". Звісно, на ньому озвучують геть всі наративи російської пропаганди про "успіхи спецоперації" та "злочини українських нацистів".

В такий спосіб путінські ординці хочуть довести місцевим жителям, що "Україна вже програла війну". Окупанти стверджують, що надали людям можливість "дізнаватися альтернативну інформацію".

Втім, на більшість населення жодні хитрощі загарбників не піддається та терпляче чекає визволення. Хоча людей реально позбавляють доступу до не спотвореної інформації.