В окупованих Олешках вже хочуть призначити російського "мера"

Окупанти, нехтуючи виборчим правом та свободою голосу українців, вже запланували призначення свого "міського голови". Таким чином росіяни хочуть підкорити волю олешківців, повідомив реальний і чинний міський голова Олешок Євген Рищук.

Рищук повідомив, що у Олешках, що на Херсонщині, росіяни вже готові призначати нового "мера", який буде прославляти та співпрацювати з окупаційною владою.

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Рищук, який поїхав з Олешок, побоюючись, що окупанти його вб'ють, повідомив, що окупанти вже запланували призначити "мера" вранці 9 квітня.

У мене є 100-відсоткова інформація, що завтра о 10.00 росіяни хочуть визначитися, хто буде керувати містом. Так, як мене не стало, то вони будуть шукати, хто б це зробив,

– сказав Рищук.

Містяни вже відреагували на заяву міського голови, повідомивши, що планують у цей час прийти на мирний протест.

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