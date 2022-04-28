На окупованих територіях примушують працювати бізнес за російськими правилами

На тимчасово окупованих Українських територіях російські окупанти змушують бізнес працювати за правилами РФ, щоб переорієнтувати його на ринок країни-окупантки.

Бізнес за російськими правилами

У розвідці повідомляють, що Росія активізує заходи, спрямовані на встановлення окупаційного режиму на захоплених територіях Сходу та Півдня України. Минулого тижня перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко провів в Донецьку нараду за участі "керівників" так званих "Л/ДНР".

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На ній особливу увагу приділили впровадженню системи обов'язкового платного ліцензування українських приватних підприємців для торгівлі з суб’єктами РФ. Це на думку загарбників дозволить окупанта взяти під контроль фінансові потоки на окупованих територіях.

Супротив українського бізнесу та знущання окупантів

Значна частина населення чинить супротив таким нововведенням. На одному з ринків в Шевченковому Харківської області окупанти вивішали прапор РФ. Обурені місцеві жителі зламали флагшток. Після цього окупанти обіцяли закрити ринок, якщо таке трапиться знову.

В Боровій Харківської області окупанти змушують аграріїв примушують розпочинати весняно-польові роботи. При цьому, більшість техніки або розбито, або викрадено самими ж окупантами. До того ж бракує палива та посівних і такі роботи можуть бути небезпечними – кілька фермерів підірвались на снарядах та мінах під час спроб проводити польові роботи. Але фермерам, які відмовляються працювати погрожують "націоналізацією" землі.

У селах Ботієве і Строганівка Мелітопольського району Запорізької області окупанти вимагають від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля. Але щоб в них не було українських товарів, взамін надають контакти постачальників з Криму. Окупанти стверджують, що вже не підуть з української землі і продовжують підготовку до введення "рубльової зони".

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