Стук-стук у двері: росіяни придумали, як мобілізувати на окупованих територіях

Є нові сигнали на підтвердження того, що "вибори" Путіна будуть використані для посилення тиску на мешканців тимчасово окупованих територій. Зокрема – для перепису чоловіків з метою подальшої мобілізації та вилучення українських документів.

Росіяни зібралися ходити по квартирах

Російські пропагандистські ЗМІ підсвітили заяву так званої виборчої комісії квазіреспубліки "ДНР" (злочинці, яких однозначно судитимуть) про те, що в день "голосування" працюватиме 656 дільниць та 50 точок у місцях тимчасового перебування. Окремо наголосили, що дистанційного голосування не буде, натомість буде голосування "за місцем перебування".

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30 січня фейкова "виборча комісія ЛНР" повідомила, що з 17 лютого по 7 березня відбуватиметься поквартирний обхід громадян, щоб "поінформувати" їх про можливість голосування за "фактичним місцем перебування", а не за місцем реєстрації. Обхід здійснюватимуть понад 2 тисячі осіб.

Таку інформацію просуває і так званий "Херсонський виборчком", нахвалюючи систему "Мобільний виборець" для голосування за місцем перебування.

По чоловіків повернуться одразу після "виборів"

Раніше було повідомлення, що на тимчасово окуповані території направлять додаткові сили Росгвардії, нібито для підтримання порядку та забезпечення голосування вдома.

Дистанційне голосування російській владі не дуже потрібне, адже вона і так зможе намалювати будь-які цифри. Їй потрібен прямий фізичний контакт із людьми, багато з яких змінили місце проживання.

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Зафіксувавши людей під приводом забезпечення участі у "виборах", по них повернуться одразу після "голосування".

Організаторам незаконної "виборчої кампанії" слід пам'ятати, що вони вчиняють тяжкий злочин, за який невідворотно настане відповідальність.

Чоловікам призовного віку, які живуть на тимчасово окупованих територіях, варто знайти спосіб не висовуватися й не показувати нікому українські документи.