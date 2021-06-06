В окупованій Алушті з дитсадка втекли двоє дітей: їх шукали 3 години

В окупованій Алушті двоє хлопчиків втекли з території дитячого садка №10. Інцидент трапився 3 червня 2021 року.

Працівники закладу повідомили в поліцію, про зниклих дітей. 5-річного Демида і 6-річного Олега розшукували протягом 3 годин.

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В окупованому Криму з дитсадка втекли діти

У дитячому садку зазначили, що зникнення двох малюків виявили під час обіду. З'ясувалося, що двоє дітей вибігли за територію, коли група виходила на прогулянку. Після цього вони пішли в невідомому напрямку.

Вихователі опитали інших дітей і з'ясували, що хлопчики заховалися за кущами. Дорослі цього не помітили, тому й повели інших дошкільнят у приміщенні. Відтак дітям вдалося непомітно вийти за територію дитсадка.

Поліція шукала "втікачів" протягом 3 годин. За цей час Олегу і Демиду вдалося відійти в місто на 3 кілометри.

Хлопчиків за фотографіями впізнала знайома однієї з виховательок. В цей час вони перебували на міській набережній, де їх і знайшов дільничий поліцейський.

Правоохоронці доставили дітей додому. Також з батьками і працівниками дитячого садка було проведено профілактичну бесіду.