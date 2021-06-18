Окупований Донецьк накрила злива: люди та транспорт опинилися у пастці

У тимчасово окупованому Донецьку 17 червня пройшла сильна злива. Людей буквально змивало водою, а транспорт паралізувало.

Жителі окупованого Росією українського міста 17 червня через негоду опинилися в пастці, дісталося й транспорту.

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Наслідки негоди в Донецьку

17 червня на нижній автостанції (в народі – Яма) стався потоп,

– йдеться в повідомленні.

На оприлюдненому відео помітно, як жінку буквально зносить водним потоком, а чоловік з останніх сил витяг її з пастки. Громадський транспорт паралізувало, тому водії автобусів намагалися дістатися до найближчих зупинок.

Крім того, сильний вітер повалив дерева. Одне з них на бульварі Пушкіна впало прямо на автівку.

Негода в окупованому Донецьку: дивіться відео (18+)

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