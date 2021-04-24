В окупованій Горлівці бойовики зомбують школярів пропагандою: відео

У школі тимчасово окупованої Горлівки проросійські бойовики "зомбують" учнів. Вони розповідають дітям про так звані "подвиги" ватажків терористів та закликають їх гордитися земляками-окупантами.

Що відбувається у Горлівці

Керівництво навчального закладу проводить так звані класні години про "видатних мешканців Донбасу". Під час таких уроків учні сидять у червоних піонерських краватках з часів Радянського Союзу та георгіївських стрічках.

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Керівництво школи нахвалює ватажка бойовиків, а його злочини називає "подвигами". Таку людину вважають "патріотом" та "захисником родіни". Пропагандистську інформацію поширюють серед дітей.

За словами автора сюжету, який вийшов на місцевому окупаційному телеканалі, таке "зомбування" дітей відбувається на постійній основі. Їх ціль – розповісти молоді про "героїв вітчизни", які ж насправді є цинічними російськими найманцями.

Ба більше дітям навіть показують пропагандистські фільми про бойовиків. Там озвучують обурливу та неправдиву інформацію про те, що незаконні "республіки" бойовиків за 4 роки досягли, мовляв, неймовірного успіху – "піднялися у буквальному значенні цього словам".

Спікерка називає вигадані тези про "впевнений крок у сферах економіки, культури, торгівлі та промисловості".

Реакція учнів

Діти, яким очевидно вже розповіли, що вони мають казати, називають такі "уроки" дуже "цікавими" і "прекрасно продуманими". Крім того, вони по кілька разів наголошують на своїй патріотичності та любові до так званої "батьківщини".

Я навіть кілька разів ледь не заплакала, бо розказують абсолютну правду про саму людину і про всі наші обставини,

– заявила учениця.

У сюжеті учні також співають на шкільній сцені зовсім не дитячі пісні про війну, які називають "патріотичними".

Пропагандистський сюжет і "зомбування" дітей в окупованій Горлівці: відео