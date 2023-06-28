На окупованих територіях – спалах інфекцій, загиблих ховають у братських могилах, – Генштаб

Російські загарбники продовжують цинічну війну на території України. Так, після підриву росіянами Каховської ГЕС в окупованій Херсонській області почали ширитися різні інфекційні хвороби. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише за два дні вони знайшли понад 60 тіл.

Тому, щоб приховати реальну кількість жертв, російське командування наказало ховати загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК. Також вони заборонили встановлювати будь-які позначки на місці поховання в окупованій Херсонщині.

Крім цього, ворог продовжує обстрілювати мирні українські міста і села. Зокрема, російські окупанти завдали чергового удару іранськими ударними БпЛА типу "Шахед". Протиповітряна оборона знищила 6 дронів-камікадзе противника.

Також росіяни завдали 2 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали й мирні люди.

Дивіться також Зі 150 окупантів залишилося 20: у ЗСУ пояснили, чому ворог зменшив штурми біля Мар'їнки

Що відбувається на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Руська Лозова Харківської області. Крім того, загарбники здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Зокрема, це:

Леонівка Чернігівської області;

Нововасилівка, Зноб-Новгородське, Нова Гута, Вовківка Сумської області;

Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки на Харківщині.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі

На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них:

Колодязне;

Фиголівка;

Новомлинськ;

Дворічна;

Западне;

Кіндрашівка;

Куп'янськ;

Масютівка;

Кислівка;

Берестове у Харківській області.



Українські захисники продовжують завдавати ураження ворогу / Фото Генштабу ЗСУ

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Роздолівки на Донеччині. Також росіяни завдали авіаударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Званівка і Виїмка на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема:

Невське, Білогорівка Луганської області;

Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області;

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Біла Гора на Донеччині. Також він завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед яких:

Васюківка;

Оріхово-Василівка;

Маркове;

Хромове;

Часів Яр;

Іванівське;

Озарянівка;

Південне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив безрезультативний наступ в районі Авдіївки, там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 10 населених пунктів. Зокрема, постраждали Бердичі, Авдіївка, Водяне, Карлівка та Первомайське у Донецькій області.



ЗСУ мужньо відбиває атаки російських загарбників / Фото Генштабу ЗСУ

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли в районах близько 10 населених пунктів, серед них Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед яких:

Костянтинівка;

Парасковіївка;

Новомихайлівка;

Пречистівка;

Золота Нива;

Вільне Поле;

Сторожеве;

Благодатне;

Макарівка;

Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного і Малої Токмачки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили такі населені пункти:

Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне Запорізької області;

Михайлівка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Іванівка, Наддніпрянське, Антонівка, Херсон, Комишани, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Томина Балка, Софіївка Херсонської області;

Очаків Миколаївської області.



Українська армія захищає наші землі від ворожої окупації / Фото Генштабу ЗСУ

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.