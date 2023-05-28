"Займемо всю парковку": як українські військові бронювали готель у Скадовську

Незабаром розпочнеться курортний сезон, тож українські захисники вирішили завчасно забронювати готель на березі моря. Щоправда, він розташований у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині, проте для наших військовослужбовців – це лише питання часу.

Росіяни напередодні контрнаступу ЗСУ неабияк нажахані – колаборанти тікають, окупанти вивозять награбоване, а "бавовна" все частіше квітне. Українські захисники вирішили "підбадьорити" росіян і "забронювали" готель у тимчасово окупованому Скадовську, повідомляє 24 Канал.

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Як піхотинці готель бронювали

У мережі опублікували відео, на якому бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти вирішили забронювати готель. Військовослужбовці зателефонували до закладу під назвою "Moreson", що у тимчасово окупованому Скадовську.

Піхотинці вирішили запитати, чи можна у готелі розмістити близько 25 – 27 осіб. Привітна дівчина, яка підняла слухавку, з сумом повідомила, що наразі вільних місць не має. Проте, аби не втратити потенційних клієнтів, вирішила запропонувати інші дати – ближче до середини чи кінця червня. Ба більше, вона підкреслила, що на території є велика стоянка, на якій є достатньо місць.

Тобто ми зможемо перекрити парковку? У нас багато техніки, вона велика та важка. Зокрема, танки Leopard,

– жартома сказали піхотинці.

Проте дівчина, вочевидь, не зрозуміла натяку, тому військовослужбовці ще раз повторили, що "бронюють" номери разом з танками.

Як ЗСУ бронювали готель у Скадовську: дивіться відео

Піхотинці пропонували послуги "перевізника"

Військовослужбовці 38-ї окремої бригади морської піхоти раніше також пропонували поїздку на популярному сервісі "BlaBlaCar". Оголошення було на сайті до 27 травня.

Піхотинці пропонували захопливу поїздку до Криму, а саме – до міста Армянськ. У мережі підкреслили особливо "привабливу ціну" – всього 300 гривень за трьох пасажирів. Окрім того, була також унікальна можливість "проїхатися" на танку Leopard 2.

Серед пасажирів "поїздки" також зазначили й екіпаж танка – командира, навідника й заряджаючого.

Пасажири серйозні, треба бронювати 100%,

– говорить коментатор на відео.

Оголошення від піхотинців на BlaBlaCar: дивіться відео