З окупованого Шахтарська незадовго до удару по вокзалу у Краматорську випустили ракети

Поки Росія всіляко намагається заперечити свою провину за ракетний удар по вокзалу Краматорська, мережею шириться відео з тимчасово окупованого Шахтарська. На ньому видно запуск ракет.

Ракети з Шахтарська вилетіли близько 10:20. Відстань від Краматорська становить близько 140 кілометрів.

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У Росії кажуть, що атак на Краматорськ не планували

Місто Шахтарськ окуповане Росією та перебуває під контролем бойовиків. Російська пропаганда активно заперечує причетність окупантів до атаки на Краматорськ. Та попри те ракети з якоюсь метою були випущені.



Запуск ракет у Шахтарську / Скриншот

Окупанти виправдовують себе тим, що вони нібито не планували жодних атак на Краматорськ сьогодні. Однак 2 ракети з Шахтарська таки випустили.

Окупанти завдали удару по вокзалу Краматорська: дивіться відео

Унаслідок удару по вокзалу уже відомо про щонайменше 39 загиблих, з яких 4 – діти.