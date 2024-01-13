В окупованому Бердянську пролунав вибух: місцеві бачать, що підіймається дим

В окупованому Бердянську на Запоріжжі зранку 13 січня прогриміли вибухи. Бавовна навідалась до окупантів, у небо після вибухів здійнявся стовп диму.

Про гучні вибухи у місті повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"Бердянськ – гучно. Вся Україна "тривожилась", окуповані території вирішили не відставати. Мешканці курортного міста повідомили про звуки вибухів, після яких в кількох районах видно дим", – іронічно написав Федоров.

Також про вибухи повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни навіть оголосили повітряну тривогу та, імовірно, застосували своє ППО.

Бердянськ. Ще один вибух та окупанти увімкнули сигнал повітряної тривоги. Вибухи в районі порту. Можливо російське ППО. Збиває черговим судном наші ракети. Принаймні сподіваємось на це,

– зазначив Андрющенко.

У небо здіймається дим

Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомили, що у небо здіймається стовп диму.

"Дим із району комендатури. З боку парку Шмідта стовп диму у районі Приморки. Дуже гучно у центрі і дим з боку Приморської площі", – ідеться в повідомленнях.

Тож, можна припустити, що вибухи стались і справді у Приморському районі.



У Бердянську зранку 13 січня прогримів вибух / Фото з місцевих телеграм-каналів

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