В окупованому Криму батьків залякують, щоб не говорили про війну Росії проти України

Кримчан, які виступають проти повномасштабної війни Росії проти України, намагаються залякати. По суті, їм погрожують ув'язненням їхніх дітей.

Такі повідомлення поширюють у шкільних вайбер-групах для батьків. Місцеві мешканці поділилися відповідними скриншотами з Представництвом президента України.

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Кримчан хочуть залякати, щоб вони не протестували проти повномасштабного російського вторгнення в Україну. Для цього використовують цинічні формулювання про "реакційні рухи, які закликають до участі в несанкціонованих акціях антивоєнної тематики".

"Нагадали" про штрафи й тюрму

Окупанти хочуть нав'язати кримчанам, що такі заклики "негативно впливають на психіку людини", а поширюють їх нібито шахраї "під виглядом банківських та державних службовців".

У повідомленнях, які розіслали у таких чатах батькам, лякають тим, що "до антивоєнних мітингів намагаються залучити підлітків й школярів". Далі "люб'язно" нагадують про те, що за це передбачені не лише штрафи, але й в'язниця.

"Бережіть дітей!", недвозначно погрожують батькам у вайбер-чаті насамкінець,

– зауважили у Держспецзв'язку.

Розкол серед вчителів

Джерела служби розповіли й про розкол серед педагогів в одній з кримських шкіл. Серед викладачів були такі, що підтримують Україну. Їхні колеги донесли на них у російську ФСБ.

Після цього до навчального закладу прийшли силовики. Вчителям з проукраїнською позицією наполегливо пропонували звільнитися.

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