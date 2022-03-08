В окупованому Криму батьків залякують, щоб не говорили про війну Росії проти України
Джерело:телеграм-канал Держспецзв’язку
Кримчан, які виступають проти повномасштабної війни Росії проти України, намагаються залякати. По суті, їм погрожують ув'язненням їхніх дітей.
Такі повідомлення поширюють у шкільних вайбер-групах для батьків. Місцеві мешканці поділилися відповідними скриншотами з Представництвом президента України.
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Кримчан хочуть залякати, щоб вони не протестували проти повномасштабного російського вторгнення в Україну. Для цього використовують цинічні формулювання про "реакційні рухи, які закликають до участі в несанкціонованих акціях антивоєнної тематики".
"Нагадали" про штрафи й тюрму
Окупанти хочуть нав'язати кримчанам, що такі заклики "негативно впливають на психіку людини", а поширюють їх нібито шахраї "під виглядом банківських та державних службовців".
У повідомленнях, які розіслали у таких чатах батькам, лякають тим, що "до антивоєнних мітингів намагаються залучити підлітків й школярів". Далі "люб'язно" нагадують про те, що за це передбачені не лише штрафи, але й в'язниця.
"Бережіть дітей!", недвозначно погрожують батькам у вайбер-чаті насамкінець,
– зауважили у Держспецзв'язку.
Розкол серед вчителів
Джерела служби розповіли й про розкол серед педагогів в одній з кримських шкіл. Серед викладачів були такі, що підтримують Україну. Їхні колеги донесли на них у російську ФСБ.
Після цього до навчального закладу прийшли силовики. Вчителям з проукраїнською позицією наполегливо пропонували звільнитися.
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