В окупованому Криму допускають закриття туристичного сезону через COVID-19

Окупаційна влада Криму не виключає, що туристичний сезон на півострові можуть закрити через важку ситуацію з коронавірусом. Проте наразі, кажуть окупанти, такої потреби нема.

Про це інформують РИА Новости з посиланням на так званого "голову адміністрації Криму" Сергія Аксьонова. Він запевнив, поки зупиняти туристичний відпочинок не планують.

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Турсезон закриють, якщо ситуація буде катастрофічною

Якщо ситуація з коронавірусом в Криму перевалить через катастрофічну позначку, доведеться закривати турсезон,

– пояснив Аксьонов.

У Криму – рекордні показники захворюваності

Зазначимо, що 17 липня в окупованому Криму виявили найбільшу кількість нових випадків коронавірусу – 409. Це був рекордний показник зі старту пандемії. З цього часу показники залишаються високими.

На півострові посилили карантин

Після цього на півострові вирішили посилити карантинні обмеження. Зокрема, з 1 серпня більше не працюватимуть дитячі табори з невакцинованими працівниками. У закритий режим переводять роботу закладів соцобслуговування зі співробітниками, яких ще не щепили проти COVID-19. До 17 серпня зупинили диспансеризацію населення.

Тим часом ВООЗ попереджає про штам коронавірусу Лямбда: вже у 30 країнах світу