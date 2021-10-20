В окупованому Криму людям старше 65 років заборонили виходити з дому

Окупаційна влада Криму заборонила людям віком 65+ виходити з дому. Усе через ситуацію з коронавірусом, яка продовжує ускладнюватися.

Єдиний виняток, коли людина віком від 65 років може вийти з дому: якщо певна ситуація загрожує її життю та здоров'ю. Окрім того, окупанти скасують для цієї вікової категорії пільговий проїзд у транспорті.

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Також на території окупованого півострова запроваджують обов'язкові QR-коди. Без них не впускатимуть до кафе, ресторанів, театрів, бібліотек тощо.

Окупанти заборонили закладам громадського харчування працювати після 23:00.

Усі обмеження будуть чинними до особливого розпорядження окупаційної влади.

У Росії хочуть обмежити в'їзд до Криму

Російські ЗМІ також повідомили, що у Державній думі Росії пропонують обмежити в'їзд до окупованого Криму.

Єдиною можливістю потрапити на територію півострова буде показати сертифікат про вакцинацію, довідку про наявність антитіл або негативний результат ПЛР-тесту.

Через складну ситуацію з коронавірусом у Росії запроваджують додаткові вихідні. Вони триватимуть від 30 жовтня до 7 листопада.