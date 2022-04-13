В окупованому Криму поховали 25 українців, які загинули на війні проти України
На території окупованого Криму лише за даними відкритих джерел поховали щонайменше 40 учасників війни проти України. Однак, 25 із них були громадянами нашої країни.
Про це заявили у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим. Кількість поховань загиблих у війні проти України на території півострова збільшується.
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Інформацію про поховання часто не висвітлюють
У Представництві президента заявили, що інформацію про поховання часто не висвітлюють, тому 40 – це лише дані з відкритих джерелах.
За нашими спостереженнями, протягом останнього тижня кількість повідомлень про поховання російських військових в тимчасово окупованому Криму збільшилась вдвічі. При цьому, кількість поховань може бути більшою, оскільки частина з них відбувається без висвітлення. Інформація уточнюється,
– йдеться в заяві.
Крім того, окупанти всіляко намагаються залучити у війну проти України українських громадян, які проживають на території тимчасово окупованого півострова.
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