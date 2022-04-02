В окупованому Криму транслюють лише пропаганду: усі розважальні шоу прибрали з ефіру

Російське телебачення прибирає з ефірів розважальні програми, залишаючи тільки пропагандистські телепередачі, направлені на формування ненависті до України в Криму.

Про це повідомляє представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. У відомстві нагадали, що з моменту незаконної окупації у 2014 році, російська адміністрація заблокувала на території півострова усі українські телеканали.

До теми Геращенко розповів, як російська пропаганда осоромилася з "нападом на Бєлгород"

Що транслюють в АР Крим

За даними представництва, з першого дня війни в Україні, російське телебачення повністю змінило програму. Якщо до початку військового вторгнення тут транслювали низку розважальних програм, зараз їх витіснили ток-шоу та політичні програми про так звану "спецоперацію в Україні".

Схоже розповідають й кримчани, які зазначають, що риторика ЗМІ за останній місяць кардинально змінилась – більшість ефіру відведено під новини про Україну.

Навіть час пропагандистських телеканалів збільшили. І весь час у них перемоги, навіть там де великі втрати. Суцільні фейки про Маріуполь, Ізюм, Сєверодонецьк. Звичайно, що ці міста руйнують націоналісти,

– повідомив мешканець Сімферополя.

З відкритих джерел відомо, що окрім новини, ефір заповнений такими пропагандистськими програмами як "Антифейк", "Хто проти?", "Вечір з Володимиром Соловйовим", "Москва. Кремль. Путін" та інші. У вихідні дні перевага надається виключно документальним фільмам та серіалам про війну або суто радянським кінострічкам, наприклад.

Представництво Президента України закликало мешканців Автономної Республіки Крим та міста Севастополя критично мислити, шукати альтернативні джерела інформації та незалежні ЗМІ, а також звертати увагу на факти та поширювати правду серед свого оточення.

Лещенко спростував нові фейки Росії: дивіться відео