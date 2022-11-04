Олаф Шольц на зустрічі з Сі Цзіньпіном підняв тему України: про що говорили
Джерело:Spiegel
Неспровокована війна Росії проти України негативно впливає не лише на нашу державу, а й на весь світ. І це добре розуміють не лише в Україні.
Так, німецький канцлер Олаф Шольц 4 листопада зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб обговорити з ним цю війну.
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"Німеччина та Китай повинні працювати разом"
У Німеччині вважають, що вони з Китаєм як впливові країни повинні працювати разом та робити більше внеску в мир і розвиток "у часи змін і хаосу". Про це заявив канцлер країни.
Ми збираємося разом у час, позначений великою напругою. Зокрема, я хочу підкреслити війну Росії проти України, яка створює багато проблем для нашого заснованого на правилах світового порядку,
– сказав Олаф Шольц.
Також у Spiegel згадали, що після початку повномасштабної війни Китай зобразив США та НАТО, а не Росію головними винуватцями конфлікту. І хоч сьогодні підтримка країни-агресорки уже не така ентузіастична, однак досі Китай не озвучив жодної критики у сторону Росії з приводу її кровожерливої агресії.
Суперечливий візит Олафа Шольца
Spiegel також повідомляє, що під час "розвідувальної поїздки" до Пекіна Олаф Шольц хотів з'ясувати, яку позицію сьогодні займає Китай, куди він прямує, а також які форми співпраці можливі. Також під час поїздки він наголосив й на інших важливих проблемах світу, як от:
- голод,
- зміна клімату,
- заборгованість бідних країн.
Натомість у Китаї висловили надію, що візит поглибить взаємну довіру та співпрацю між країнами. Для цього вони повинні дотримуватися принципів взаємної поваги та шукати точки дотику, а розбіжності залишити в стороні.
У виданні зазначили, що цей візит Олафа Шольца є доволі суперечливим, зокрема й тому, що канцлер доволі швидко віддав шану партійному лідеру Сі Цзіньпіну після партійного з’їзду. Це лише зіграло на руку пропаганді.
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