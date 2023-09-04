"Чекаю на меми": Шольц опублікував перше фото після того, як упав на пробіжці

Олаф Шольц 2 вересня впав під час пробіжки. Він опублікував перше фото після інциденту та заявив, що "чекає на меми".

Відповідний допис канцлер Німеччини опублікував 4 вересня. Перед цим інцидент підтвердила представниця німецького канцлера.

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Шольц показав фото після пробіжки

Я з нетерпінням чекаю на меми. Дякую за добрі побажання, виглядати ще гірше, ніж є!

– написав 65-річний канцлер Німеччини.

До допису він додав фотографію, на якій видно пошкодження обличчя внаслідок падіння у суботу, 2 вересня.



Шольц травмувався на пробіжці / Фото з інстаграму німецького канцлера

Що відомо про інцидент з Шольцом

Німецький канцлер під час пробіжки у суботу, 2 вересня, впав і отримав синці на обличчі. Представниця німецького канцлера пояснила, що через інцидент Шольц скасував свої зустрічі в Гессені, які були заплановані на неділю, 3 вересня.

Відомо, що в місті Бад-Гомбурзі, що розташоване на землі Гессен, Олаф Шольц мав допомогти провести агітацію за кандидатів, які балотуються від його Соціал-демократичної партії (СДПН) на виборах до парламенту землі Гессен 8 жовтня.

Через травму Шольца головна кандидатка від Гессену міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, яка хотіла б стати прем'єр-міністром землі, розпочне свою кампанію, як і планувала. У старті кампанії також планував взяти участь міністр оборони Борис Пісторіус.

Керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що єдиною людиною, яка блокує передачу Україні далекобійних ракет Taurus є Олаф Шольц.