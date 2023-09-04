"Карма за Taurus": мережа вибухнула мемами на новий "імідж" Шольца

Німецький канцлер травмувся під час заняття спортом, через що був змушений відкласти свою зустріч із виборцями в Гессені. Втім, Шольц не розгубився і знайшов інший спосіб потішити своїх шанувальників.

Німецький канцлер Олаф Шольц вперше опублікував своє фото після того, як він впав під час пробіжки і сильно пошкодив обличчя. Із перев'язаним оком у піратському стилі політик заявив, що чекає на меми – користувачі мережі не забарилися і з особливим натхненням виконали його прохання.

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Як і замовляв

Найпопулярнішою тематикою мемів стала, певна річ, піратська. Тому передусім вигадники поспішили вдягнути на Шольца піратського капелюха. Перший відомий персонаж, який спадає на думку під час споглядання "Шольца в новому амплуа" – це відомий персонаж Стівенсона Джон Сільвер. Хоча тому бракувало не ока, а лівої ноги, користувачі соцмереж вирішили уподібнити канцлера до героя "Острову скарбів" і посадили йому на плече папужку.

Шольц в образі пірата / Фото з соцмереж

Якщо у Сільвера вірного товариша звали "Капітан Флінт", то інтернет-дотепники посадили на плече Шольца папужку із головою його попередниці Ангели Меркель, у такий спосіб нагадуючи, що політики притримуються однієї політики стосовно Росії – бояться її.

Меркель посадили на плече її наступника / Фото з соцмереж

"Друзі по нещастю"

Порівняли німецького чиновника із українськими політиками. Зокрема, із відомим проросійськими заявами Нестором Шуфричем, членом забороненої в Україні "Партії Регіонів", а також колишнім радником Офісу Президента Олексієм Арестовичем, які теж певний час ходили з підбитими очима.

Шольц став схожий на окремих українських політиків

Одноокі близнюки / Фото з соцмереж

Шольц блокує постачання Taurus

У Бундестазі заявили, що Олаф Шольц – єдина людина, яка блокує постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це сказала керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн. Чиновниця підкреслила, що Шольц наразі не готовий постачати Україні ракети. Поки політик зволікає, там гинуть люди, зауважила Штрак-Циммерманн.

Вже й колеги по коаліції звинувачують Шольца у нерішучості. Втім, сам канцлер ці звинувачення відкидає. Він зазначає, що більшість німців вважають, що не одразу на запит про зброю має даватися ствердна відповідь. Крім того, канцлер наголосив, що він детально зважуватиме кожне ймовірне рішення та оцінюватиме наслідки перед тим, як ухвалювати його.