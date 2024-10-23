44-річний голова Одеської ОВА Кіпер відсудив собі пенсію за вислугу років

Голова Одеської ОВА, який колись очолював Київську міську прокуратуру, Олег Кіпер судився з Головним управлінням Пенсійного фонду, щоб йому перерахували стаж і призначили пенсію за вислугу років як працівникові органів прокуратури.

Адміністративний позов був задоволений частково, та цього було достатньо, щоби суд визнав Кіпера "пенсіонером". Відповідні матеріали опубліковані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Дивіться також Новий скандал: 42-річна керівниця Черкаської прокуратури Шевцова отримує 785 тисяч пенсії

Провадження було відкрите 12 квітня 2023 року. Прокурором столиці Кіпер був з вересня 2020-го до травня 2023-го, тож у судовому рішенні вказано, що позивач "продовжує працювати в органах прокуратури України на посаді керівника Київської міської прокуратури".

Кіпер звернувся до суду після того, як 13 лютого 2023 року Чернівецький пенсійний фонд відмовив йому у призначенні пенсії. Тоді прокурор намагався скасувати це рішення, виступаючи за включення періодів навчання Кіпера в Одеській юридичній академії до його страхового стажу та обчислення стажу.

із 01.09.1997 до 27.06.2001;

із 01.09.2001 до 22.06.2002;

із 01.10.2016 до 30.03.2018.

Зазначимо, що для оформлення такого виду пенсії Кіпер вимагав назбирати стаж роботи за вислугу років, передбачений частиною 6 статті 86 Закону України "Про прокуратуру" (25 років, у тому числі не менше ніж 15 років на посадах прокурорів).

Розмір такої пенсії – це 60% від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Чиновнику не вистачало стажу

У Пенсійному фонді відмову аргументували тим, що в чиновника не вистачало стажу за вислугу років – його нарахували лише 23 роки 3 місяці та 14 днів (замість необхідних 25 років). При цьому на посадах прокурорів Кіпер на той момент пропрацював 21 рік 3 місяці та 22 дні.

Суд додав до стажу навчання на денному відділенні юрфаку з 01.09.1997 до 27.06.2001 (+ 3 роки 9 місяців 27 днів) та з 01.09.2001 до 15.10.2001 (+ 1 місяць 15 днів). І трудовий стаж позивача за вислугою років збільшився до 25 років 3 місяців і 3 днів.

Кіпер домігся пенсії через суд

У зв'язку з цим Київський окружний адміністративний суд 7 серпня 2023 року зобов'язав ГУ ПФ України в Чернівецькій області з 06 лютого 2023-го призначити Кіперу пенсію за вислугу років відповідно до ст. 86 Законом "Про прокуратуру".