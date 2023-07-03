Ексглава СБУ у Криму Кулініч постане перед судом

Ексначальник головного управління СБУ у Криму Олег Кулініч постане перед судом. Його було затримано 16 липня 2022 року.

У квітні 2023 року працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо держзради Олега Кулініча. Наразі матеріали справи вже передали до суду.

До теми Колишнього начальника СБУ в Криму Олега Кулініча затримали через державну зраду

Кулініч постане перед судом

Олега Кулініча затримали 16 липня 2022 року. Йому було оголошено про підозру у державній зраді та створенні злочинної організації.

Згодом Кулінічу обрали запобіжний захід тримання під вартою. Під арештом він перебуває і на сьогодні.

Під час розслідування було виявлено нові факти та докази протиправної діяльності полковника СБУ. Йому повідомили про підозру у вчиненні й інших кримінальних правопорушень, а саме:

у самовільному залишенні місця служби, вчиненому військовослужбовцем в умовах воєнного стану;

у заволодінні зброєю та бойовими припасами військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

у незаконному зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та інші.

Затримання Кулініча / фото ДБР

Як стало відомо, Кулініч був залучений представниками федеральної служби безпеки Росії до негласної співпраці і отримав оперативний псевдонім "Котигорошко". Так, за завданням ФСБ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович та колишній глава Адміністрації Президента України Андрій Клюєв створили так званий "політичний офіс" для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців, пошуку в їхньому середовищі агентів впливу для контролю за політичними процесами в українському суспільстві.

Зазначається, що Кулініч був довіреною особою Сівковича. Він активно співпрацював зі створеним "політичним офісом" та виконував вказівки кураторів для впровадження "своїх людей" до різних державних та правоохоронних органів, проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, підбурювання громадян України до державної зради.

Кулініч заздалегідь знав про плани збройних сил Росії здійснити напад з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України, але умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до ЦУ СБУ,

– розповіли у ДБР.

Окрім цього, Кулініч сам покинув місце постійної дислокації. На одній із квартир, де він мешкав, слідчі виявили схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби в КДБ СРСР.

Нагадаємо, що народний депутат і політичний експерт Олександр Черненко раніше заявляв, що колишній начальник кримського управління СБУ Олег Кулініч має отримати суворий судовий вирок. За його словами, затриманий ТОП-"кріт" може отримати довічне.