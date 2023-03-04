Батько з сином загинули разом, захищаючи Бахмут: на війну пішли у перші дні вторгнення

Війна продовжує забирати кращих із кращих. Обороняючи Бахмут, загинули Олег Хом'юк та його син Микита.

Про загибель батька та сина стало відомо 3 березня. Трагічну звістку повідомив брат та дядько загиблих Юрій Самсон.

Варте уваги Загинув через 3 місяці після весілля: на Хмельниччині попрощалися із воїном Сергієм Гончаруком

Разом боронили Україну з першого дня вторгнення

Олег та Микита Хом'юки з перших днів повномасштабного вторгнення Росії пішли добровольцями боронити нашу державу. Брат Олега та дядько Микити опублікував останню спільну світлину з загиблими, яку зробили ще влітку минулого року, коли вони троє боронили Україну на Миколаївщині.

Олег та Микита Хом'юки й Юрій Самсон на Миколаївщині влітку 2022 року / Фото з соцмереж Юрія Самсона

Це наша остання спільна світлина – літо, Миколаївщина. Посміхаємось, щоб надіслати мамі та бабусі, як доказ гарного переможного настрою. Мав честь служити разом. Ми пройшли чимало воєнних доріг, але відтепер ваш, мої рідні, шлях пролягає в Ирій. Тримайте небо з гідністю, як ви завжди несли військову службу на землі. Світла пам‘ять, любі братику та небоже. Цей сум навічно,

– написав Юрій Самсон.

Обставини загибелі воїнів поки невідомі. Дата та місце прощання з полеглими Героями будуть повідомлені пізніше.

На Хмельниччині попрощалися з Сергієм Гончаруком

Через мінометний обстріл росіян біля Кліщіївки, що під Бахмутом, загинув 41-річний воїн Сергій Гончарук з села Стара Синява Хмельницької області. Чоловік на початку вторгнення Росії добровольцем пішов на фронт. Він хотів іти захищати Україну ще в 2014 році, однак тоді переніс операцію на хребті й отримав групу інвалідності. Минулого року він нікому не розповідав про інвалідність, щоб йому не відмовили у військкоматі.

У жовтні чоловік одружився зі своєю нареченою, з якою зустрічався 4 роки, а вже в січні загинув після мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання. Поховати воїна вдалося тільки через півтора місяця після загибелі.