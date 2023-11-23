Усе життя займаюсь корупцією та розкраданням, – керівник департаменту КМДА кумедно обмовився

23 листопада під час засідання Київради депутатам представили нового очільника Департаменту запобігання та протидії корупції. Ним став Олег Тимошенко. І він уже всім запам'ятався своєю кумедною обмовкою.

Звернімо увагу, що Олег Тимошенко у жовтні цього року виграв конкурс на відповідну посаду. Стало відомо про це з пленарного засідання сесії Київської міської ради. У четвер, 23 листопада, він виступав перед депутатами, що миттєво зробило його зіркою мережі.

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Під час виступу кумедно обмовився

Перед призначенням главою Департаменту запобігання і протидії корупції, Олег Тимошенко працював головою КП "Муніципальна охорона". Там він мав удвічі вищу заробітну платню – 30 проти 12 тисяч гривень на новій посаді у КМДА.

Зарплата в мене трохи вища, це 30 тисяч гривень і я отримаю максимальну пенсію, поки мені цього достатньо. Мотивація у мене була така, що я все життя – більшу частину свого життя – займаюся цим направленням. Корупція, розкрадання, бюджет і таке інше. Я на цьому розуміюся. (Сміється – 24 Канал). Прошу вибачення, трішки хвилююся, прошу вибачення,

– зазначив Тимошенко.

Новий керівник зашарівся, а всі присутні почали гучно сміятися, щоб підтримати його та розрядити атмосферу.

Керівник Департаменту КМДА кумедно обмовився: дивіться відео

Олег Тимошенко зазначив, що майже 30 років пропрацював у правоохоронних органах. Він самотужки пройшов шлях від рядового поліціянта до керівних посад. У нього звання полковника поліції.

Також він був першим заступником начальника Дніпровського районного управління поліції міста Києва. А його основні задачі під час правоохоронної кар'єри – виявлення факторів розкрадання бюджетних коштів, а також корупції.

Чим займатиметься Департамент