Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем, – Стерненко

Колишнього народного депутата Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем однієї із механізованих бригад. Наразі політик служить у лавах ЗСУ та має військове звання лейтенанта.

Про це повідомив громадський діяч і активіст Сергій Стерненко з посиланням на публікацію командира підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Дениса Ярославського.

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Екснардепа Ляшка призначили комбатом

Ярославський також опублікував витяг з відповідного наказу про призначення Ляшка. Цей документ підписаний командиром армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Призначити: лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича, начальника відділення безпілотних систем командного пункту штабу управління окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України – командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади,

– йдеться в тексті.

Варто зазначити, що наказ датований 11 жовтня 2024. Сам Денис Ярославський написав, що його "всерйоз починає турбувати те, що відбувається".

Екснардепа Ляшка призначили комбатом / Фото: Денис Ярославський

Олег Ляшко вступив до лав Збройних сил України в жовтні 2022 року. Наразі сам лідер "Радикальної партії" не коментував новину про своє призначення.