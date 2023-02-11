Раніше чи пізніше землетруси в Україні будуть: сейсмолог пояснив, від чого це залежить

Як відомо для території України небезпечною є так звана зона Вранча. Землетруси, які відбуваються на глибині 180 кілометрів можуть сколихнути всю територію нашої держави.

Про це в ефірі телемарафону розповів сейсмолог НАН Олександр Кендзера. Він стверджує, що на території України можливі землетруси, адже вона розташована у тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина.

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Чому відбуваються підземні поштовхи

Кендзера зазначив, що сейсмоактивний пояс постійно працює і генерує землетруси. Ті сили, які рухають тектонічні плити можна лише передбачити, однак не зупинити.

Цей пояс утворився через те, що Євроазійська плита тисне на Арабську та Африканську плити. Очевидно, що рух цих плит зупинити неможливо, тому раніше чи пізніше там будуть землетруси,

– каже сейсмолог.

Він додав, що підземні поштовхи залежать від того, з якою швидкістю рухаються плити. За його словами, швидкість зумовлює накопичення енергії. Відтак, де більше енергії, там частіше відбуватимуться землетруси.

Які області України перебувають у зоні ризику

Зона Вранча розташована в Румунії на тому ж поясі, однак поштовхи можуть відчуватися на всій території України. Місцеві сейсмоактивні зони зафіксовані біля Криму та на Закарпатті.

Найближчим регіоном до зони Вранча, за словами експерта, є південний захід Одеської області. Там можливі землетруси з інтенсивністю 8 балів за шкалою Ріхтера.

Як вберегти своє життя під час землетрусу: поради

Є ціла система заходів, які потрібно враховувати. Зокрема:

не ставити важких речей на шафу або будь-яке підвищення;

наперед зафіксувати телефони, куди можна зателефонувати;

не вибігати на сходові майданчики чи заходити у ліфт – це зона підвищеного ризику.

Як діяти під час землетрусу / Інфографіка 24 Каналу