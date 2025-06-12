Де зараз український мовознавець Авраменко і чому кажуть, що він виїхав за кордон

Вчитель української мови Олександр Авраменко останні пів року практично не з'являвся в інформаційному просторі. У мережі припускають, що філолог втік з України.

Все, що відомо про можливий виїзд українського філолога, повідомляє 24 Канал.

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Де зараз Олександр Авраменко

Олександр Авраменко, який був постійним учасником освітніх програм на каналі "1+1", останнім часом майже повністю припинив свою публічну діяльність. Якщо раніше він постійно публікував контент, то зараз з'являється досить рідко.

Майже пів року український мовознавець не постив нічого. У передостанній публікації у листопаді 2024 року філолог анонсував свою участь у програмах на "1+1". Після шестимісячної тиші – у травні 2025 року, запостив уривок з шоу, де згадувалося його ім'я.

У фейсбук Авраменко дещо активніший, проте переважно обмежується привітаннями та рекламою вебінарів.

Чутки про виїзд Олександра Авраменка за кордон з'явилися через геолокацію профілю філолога. Раніше в налаштуваннях можна було побачити, що мовознавець перебуває в Іспанії. Зараз же його місце перебування вручну приховане.

Філолог може перебувати в Іспанії / фото зі сторінки Авраменка

Перші домисли виникли ще у вересні 2024 року. Шанувальники мовознавця "налетіли" на нього після публікації світлини з морського узбережжя. Згодом фото було видалено зі сторінки.

Допис мовознавця з моря / фото зі сторінки Авраменка

У відповідь на критику Авраменко відповів: "Я люблю Іспанію, але українським чоловікам виїзд за кордон заборонено". Проте його підписників це не переконало. "Ваша сторінка геолокована і вказує Spain уже не перший місяць. Навіщо обманювати підписників?" – писали у коментарях. На що Авраменко лаконічно відповів: "Що з вами не так? Угамуйтеся".

Зауважимо, нещодавно популярний київський вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков продемонстрував, як креативно можна провести випускний. Він записав однойменну пісню і станцював з учнями.