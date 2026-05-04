У нього на руках кров жителів Бучі: Путін призначив нового командувача Повітряно-космічних сил

Володимир Путін призначив новим командувачем Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковника Олександра Чайко. Він перебуває під санкціями ЄС з березня цього року за вбивства мирних жителів у Бучі.

Олександр Чайко змінить на посаді головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії генерала Віктора Афзалова. Про це пишуть росЗМІ.

Дивіться також Прикриваються цивільнимим: окупанти в Криму сховали РЛС "Подльот" за дитячим табором

Чим "прославився" Олександр Чайко?

У березні Чайко був внесений до списку санкцій ЄС у числі 9 осіб, відповідальних за масове вбивство мирних жителів українського міста Буча.

Як зазначалося в заяві пресслужби Представництва ЄС у Росії, Чайко був "найбільш високопоставленим військовим на території України на початку повномасштабного вторгнення". Він був основним командувачем в Україні, коли російські війська увійшли до Бучі.

Чайко командував угрупуванням військ "Схід" і здійснював загальне керівництво наступом на Київ із Білорусі. На той час він був командувачем Східного військового округу.

З 2014 року, коли розпочалися військові дії на сході України, Олександр Чайко відповідав за таємне перекидання військ через російсько-український кордон.

У 2016 році Путін призначив його командувач усіма повітрянодесантними військами. У 2017 році одним із перших потрапив під санкції України.

Також Чайко брав участь у воєнних діях у Сирії. Зокрема, під його командуванням російські та сирійські війська зайняли місто Кобані, було створено російську авіабазу в Ель-Камишли, а на початку 2020 року розблоковано трасу Дамаск-Алеппо.

Влітку 2020 року генералу закритим наказом було надано звання героя Росії. На той момент був обіймав посаду заступника начальника російського Генштабу.

У липні 2022 року Чайка відсторонили від командування Східним військовим округом, після чого повернувся до Сирії. Після повалення Башара Асада в грудні 2024-го він продовжував числитися командувачем російського угрупування в Сирії.

Масові злочини окупантів у Бучі

Восени 2025 року журналісти The Times назвали 13 російських військових, яких пов'язують зі злочинами в Бучі (вбивствами, тортурами, зґвалтуваннями та мародерством). Українські спецслужби підтвердили їхні особи.

Серед них:

генерал Олександр Чайко;

генерал-майор Сергій Чубарикін;

полковник Азатбек Омурбеков;

генерал-полковник Олександр Санчик;

генерал-полковник Валерій Солодчук;

полковник Юрій Мєдвєдєв;

полковник Андрій Кондров;

полковник Артем Городілов;

підполковник Денис Суворов;

полковник Олексій Толмачєт;

генерал-майор Володимир Селіверстов;

генерал-майор Вадим Панков;

полковник Сергій Карасьов.

За даними розслідувачів, саме підрозділи цих офіцерів брали участь у "зачистках" Бучі.

До слова, станом на лютий слідство встановило 211 підозрюваних у злочинах, скоєних під час окупації Бучі у 2022 році, зокрема вбивства та катування цивільного населення.