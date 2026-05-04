У нього на руках кров жителів Бучі: Путін призначив нового командувача Повітряно-космічних сил
- Володимир Путін призначив генерал-полковника Олександра Чайка новим командувачем Повітряно-космічних сил Росії.
- Чайко перебуває під санкціями ЄС за вбивства у Бучі.
Володимир Путін призначив новим командувачем Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковника Олександра Чайко. Він перебуває під санкціями ЄС з березня цього року за вбивства мирних жителів у Бучі.
Олександр Чайко змінить на посаді головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії генерала Віктора Афзалова. Про це пишуть росЗМІ.
Чим "прославився" Олександр Чайко?
У березні Чайко був внесений до списку санкцій ЄС у числі 9 осіб, відповідальних за масове вбивство мирних жителів українського міста Буча.
Як зазначалося в заяві пресслужби Представництва ЄС у Росії, Чайко був "найбільш високопоставленим військовим на території України на початку повномасштабного вторгнення". Він був основним командувачем в Україні, коли російські війська увійшли до Бучі.
Чайко командував угрупуванням військ "Схід" і здійснював загальне керівництво наступом на Київ із Білорусі. На той час він був командувачем Східного військового округу.
З 2014 року, коли розпочалися військові дії на сході України, Олександр Чайко відповідав за таємне перекидання військ через російсько-український кордон.
У 2016 році Путін призначив його командувач усіма повітрянодесантними військами. У 2017 році одним із перших потрапив під санкції України.
Також Чайко брав участь у воєнних діях у Сирії. Зокрема, під його командуванням російські та сирійські війська зайняли місто Кобані, було створено російську авіабазу в Ель-Камишли, а на початку 2020 року розблоковано трасу Дамаск-Алеппо.
Влітку 2020 року генералу закритим наказом було надано звання героя Росії. На той момент був обіймав посаду заступника начальника російського Генштабу.
У липні 2022 року Чайка відсторонили від командування Східним військовим округом, після чого повернувся до Сирії. Після повалення Башара Асада в грудні 2024-го він продовжував числитися командувачем російського угрупування в Сирії.
Масові злочини окупантів у Бучі
Восени 2025 року журналісти The Times назвали 13 російських військових, яких пов'язують зі злочинами в Бучі (вбивствами, тортурами, зґвалтуваннями та мародерством). Українські спецслужби підтвердили їхні особи.
Серед них:
генерал Олександр Чайко;
генерал-майор Сергій Чубарикін;
полковник Азатбек Омурбеков;
генерал-полковник Олександр Санчик;
генерал-полковник Валерій Солодчук;
полковник Юрій Мєдвєдєв;
полковник Андрій Кондров;
полковник Артем Городілов;
підполковник Денис Суворов;
полковник Олексій Толмачєт;
генерал-майор Володимир Селіверстов;
генерал-майор Вадим Панков;
полковник Сергій Карасьов.
За даними розслідувачів, саме підрозділи цих офіцерів брали участь у "зачистках" Бучі.
До слова, станом на лютий слідство встановило 211 підозрюваних у злочинах, скоєних під час окупації Бучі у 2022 році, зокрема вбивства та катування цивільного населення.