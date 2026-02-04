Про трагедію у Бучі світ дізнався у 2022 році. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Дивіться також Тіла були усюди, – американський журналіст вразив історіями з Бучі та Ірпеня після окупації

Як просувається розслідування російських злочинів у Бучі?

Слідство поіменно встановлює військовослужбовців Росії, причетних до вбивств, катувань і незаконних затримань мирного населення. Лише в січні 2026 року підозри оголошено ще двом фігурантам.

Серед відомих випадків:

Командир бойової машини 234-го десантно-штурмового полку навів зброю на цивільного 5 березня 2022 року. Чоловік вижив, отримавши поранення.

Розвідник 34-ї окремої бригади оперативного призначення незаконно затримав двох місцевих жителів 24 березня 2022 року та піддав їх тортурам.

Командир відділення 234-го полку під час патрулювання розстріляв беззбройного чоловіка, який відмовився виконати наказ. Внаслідок 16 пострілів загинув 41-річний цивільний.

Доказова база формується заочно і включає експертизи, свідчення, фото- та відеоматеріали, а також OSINT-дані – аналіз соцмереж, супутникових знімків та відкритих джерел. Ці матеріали використовуються як у національних судах, так і для майбутніх міжнародних процесів.

Станом на сьогодні слідство ідентифікувало та повідомило про підозру 211 особам, причетним до злочинів у Бучі та Бучанському районі.

Буча – це не завершена сторінка. Це злочин, який має імена. І кожен, хто стріляв, катував і знущався з цивільних, буде ідентифікований і відповідатиме за законом,

– зазначив Кравченко.

Що відомо про інші воєнні злочини Росії?