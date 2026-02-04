Про трагедію у Бучі світ дізнався у 2022 році. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Як просувається розслідування російських злочинів у Бучі?
Слідство поіменно встановлює військовослужбовців Росії, причетних до вбивств, катувань і незаконних затримань мирного населення. Лише в січні 2026 року підозри оголошено ще двом фігурантам.
Серед відомих випадків:
- Командир бойової машини 234-го десантно-штурмового полку навів зброю на цивільного 5 березня 2022 року. Чоловік вижив, отримавши поранення.
- Розвідник 34-ї окремої бригади оперативного призначення незаконно затримав двох місцевих жителів 24 березня 2022 року та піддав їх тортурам.
- Командир відділення 234-го полку під час патрулювання розстріляв беззбройного чоловіка, який відмовився виконати наказ. Внаслідок 16 пострілів загинув 41-річний цивільний.
Доказова база формується заочно і включає експертизи, свідчення, фото- та відеоматеріали, а також OSINT-дані – аналіз соцмереж, супутникових знімків та відкритих джерел. Ці матеріали використовуються як у національних судах, так і для майбутніх міжнародних процесів.
Станом на сьогодні слідство ідентифікувало та повідомило про підозру 211 особам, причетним до злочинів у Бучі та Бучанському районі.
Буча – це не завершена сторінка. Це злочин, який має імена. І кожен, хто стріляв, катував і знущався з цивільних, буде ідентифікований і відповідатиме за законом,
– зазначив Кравченко.
Що відомо про інші воєнні злочини Росії?
Окупанти розстріляли п'ятьох обеззброєних українських військових під час полону поблизу селища Котлине на Донеччині. Прокуратура розпочала розслідування цього інциденту як серйозний міжнародний злочин і порушення Женевських конвенцій.
СБУ зафіксувала воєнний злочин російських сил на Донеччині, які 10 листопада 2025 року використовували місцевих мешканців як "живий щит". Відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни, триває слідство для встановлення винних осіб.
20 жовтня в селі Званівка на Донеччині окупанти розстріляли п'ятьох цивільних, одна постраждала жінка вижила та втекла. Правоохоронці розпочали розслідування воєнного злочину, проводять слідчі дії для встановлення обставин і причетних.