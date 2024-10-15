Відважний побратим, чуйна людина, вірний друг: на війні загинув командир нацгвардійців "Турист"

На фронті, прикриваючи свій підрозділ, загинув захисник Олександр Чухно. Нацгвардієць із позивним "Турист" був командиром піхотної роти 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж".

Військовому назавжди залишиться 32 роки. Трагічну звістку повідомили у Гребінківській міській громаді.

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Олександр Чухно загинув на війні

Він був відважним, вмотивованим воїном, надійним товаришем по службі, який врятував життя не одному своєму побратиму, але втратив своє,

– ідеться у повідомленні.

Олександр Іванович Чухно народився 14 червня 1992 у Харкові, а потім переїхав на Полтавщину. Навчався в школі №2 міста Гребінка, після закінчення якої вступив до Київського політехнічного інституту. В 2014 році був призваний на строкову службу до лав Національної гвардії й продовжував її у Львові.

Нацгвардієць став на захист України ще під час АТО. До повномасштабної війни з Росією захисник виконував бойові завдання в складі 4-ї бригади оперативного призначення НГУ імені Героя України Сергія Михальчука "Рубіж".

З перших днів російської агресії й до дня своєї загибелі "Турист" перебував на передовій. Герой командував 2-ю ротою першого батальйону оперативного призначення, водночас залишався поруч зі своїми побратимами, для яких був і наставником, і другом, і батьком.

"Ми так і не зустрілися…Командир підрозділу однієї з найдорожчих мені бригад "Рубіж"… "Турист" на щиті!.. Прийшла страшна звістка про те, що командир загинув, прикриваючи своїх солдатів. Неможливо осягнути всіх меж болю від втрати такої людини… Біль, сльози, ненависть до орди, яка вбиває, знищує наших найкращих людей. Вічна пам'ять… Співчуття усім побратимам, які, знаю, пройшли кола пекла на війні", – написала у фейсбук-пості Любов Наконечна.

Знайомі та підлеглі казали, що він – справжній командир, відважний побратим, чуйна людина та вірний друг. Його життєвим кредо було: "Я поведу хлопців лише туди, куди піду сам". І до останнього подиху "Турист" не зрадив своїх слів. У Гребінківській міській громаді зазначили, що командир піхотної роти Олександр Чухно загинув смертю воїна, прикриваючи свій підрозділ.

"Наш захисник показав приклад справжнього патріота, приклад хоробрості та відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов’язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній Україні… Наш Герой назавжди залишиться у наших серцях!" – зазначили в громаді.

У загиблого захисника України залишилася мама, рідні та близькі. Про дату, місце та час його поховання повідомлять додатково.

"Турист. На щиті. Друг. Побратим. Командир піхотної роти. Загинув смертю воїна, прикриваючи свій підрозділ. Спи спокійно, братику! Дякую, що був…" – прокоментував воїн бригади "Рубіж" Андрій Косик.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять!