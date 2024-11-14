Дубінський побідкався через проблеми матері, яка "дуже любить скорость"

Народний депутат України Олександр Дубінський, якого підозрюють в державній зраді, розповів про майно своєї матері. Він також додав, що "швидкість поки що на паузі".

Наразі майно матері Дубінського, зокрема, квартиру, яку вона отримала від держави у 1983 році, заарештували ДБР та Печерський суд Києва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Дубінського.

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Що Дубінський сказав про свою маму

Наразі Олександр Дубінський перебуває в СІЗО. Проте він розповів, що відбувається з його мамою.

Сиджу собі у підвалі Київського апеляційного суду, читаю ваші коментарі у чаті (на папері), та на деякі відповім. Почнемо з мами, котра любить швидкість. Слава Богу, жива і здорова, передає всім вітання. Зі швидкістю є нюанси,

– каже Дубінський.

У 2019 році стало відомо, що нардеп Олександр Дубінський та його родина володіють 24 квартирами та 17 автомобілями. Зокрема, мама Дубінського мала у власності 7 машин.

Нагадаємо, що в липні мати й дівчина Олександра Дубінського купили нові квартири в Барселоні. Це сталося вже після того, як США ввели санкції проти нардепа.