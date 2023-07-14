Олександр Дубовой запропонував створити новий Східно-Європейський Союз

На думку політика та бізнесмена Олександра Дубового, новий союз Східно-Європейських країн для України зараз буде важливіше за довгий вступ до НАТО та ЄС.

Він відзначив, що Вільнюський саміт матиме великий вплив як на найближче майбутнє, так і на подальшу перспективу, але це довгий шлях. У той час як Україна має швидко крокувати до забезпечення власної безпеки в умовах війни.

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Створення додаткових союзів може стати частиною шляху до членства в ЄС і НАТО

Рішенням може бути укладання взаємних договорів по забезпеченню безпеки та взаємодопомоги з країнами Балтії, Польщею та, можливо, Великою Британією, а в перспективі – й створення нового Східно-Європейського союзу, який не буде замішаний на зв'язках із Росією, на відміну від старої Європи",

– зазначив Олександр Дубовой у своїй статті для видання "Цензор".

На думку політика альтернативою може бути пошук підтримки великих держав.

"Україні необхідні повноцінні юридичні гарантії безпеки, насамперед, з боку США, як найсильнішого політичного та ресурсного союзника України, а також Великої Британії і Польщі", – пише Олександр Дубовой.

Він також підкреслив, що головний вектор для нашої країни залишається незмінним – це повноправне членство в ЄС і НАТО. Але створення таких союзів може стати частиною шляху до членства.