Стало відомо, хто очолить патрульну поліцію України після звільнення Жукова

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про кадрові зміни в патрульній поліції після інциденту в Голосіївському районі столиці. Тимчасово відомство очолить заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Про це міністр внутрішніх справ повідомив під час зустрічі з журналістами, де був 24 Канал.

Хто очолить патрульну поліцію України?

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що обов'язки керівника патрульної поліції тимчасово виконуватиме заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Довідково. Олександр Фацевич – з жовтня 2007 року до жовтня 2012 року проходив службу в Сухопутних військах Збройних сил України. Із жовтня 2012 до червня 2014 року працював вихователем Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. У червні 2014 – червні 2015 року обіймав посаду командира роти патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" Управління МВС України у Волинській області. Із червня до листопада 2015 року очолював Управління патрульної служби Міністерства внутрішніх справ у Києві. З листопада 2015 року й донині є заступником голови Національної поліції України.

За словами Клименка, новому керівнику вже поставлено завдання посилити підготовку патрульних та модернізувати підходи до їхньої роботи.

Водночас після інциденту під час теракту в Голосіївському районі Києва було ухвалено жорсткі кадрові рішення. За результатами службового розслідування звільнили всю вертикаль Управління патрульної поліції столиці – від командира взводу до керівника підрозділу.

Очільник МВС не виключив, що це не остаточні кадрові кроки. Остаточні рішення, за його словами, ухвалює голова Нацполіції, і про них повідомлять додатково.

Що відомо про дії поліцейських під час теракту у Києві?