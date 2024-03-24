На війні ліквідували пропагандиста "Ізвєстій" Олександра Федорчака

На фронті ліквідували російського пропагандиста Олександра Федорчака. Він працював в "Ізвєстіях" і неодноразово публікував репортажі з зруйнованих українських міст.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо про смерть Федорчака

Олександр Федорчак останнім часом працював на території Луганської та Харківської областей. Подробиці загибелі пропагандиста уточнюються, проте попередньо він загинув внаслідок артилерійського обстрілу з боку Збройних Сил.

Останній репортаж Федорчака про ситуацію на Куп'янському напрямку вийшов в ефір буквально напередодні загибелі.

Відомо, що Олександр Федорчак народився в Криму. Спочатку він працював у газеті, а згодом перейшов на телебачення. У грудні 2024 року їздив до окупованого Бахмута. Він записав звернення на фоні архітектурної пам’ятки – будівлі Азово-Донського банку, яка зараз зруйнована обстрілами. Він неї лишився лише фасад, всередині все зруйновано.

Олександр Федорчак у Бахмуті / фото російських ЗМІ

У відео Федорчак казав, що "в місті стало спокійніше". Тоді пропагандист пов’язав це з тим, що російська армія продовжує просуватись вглиб Донецької області.

До речі, нещодавно топтемою у російських ЗМІ була смерть матері Олеся Бузини – Валентини. У Москві розкручували "трагічну історію жінки, яка так і не добилася справедливості". Її сина, скандального проросійського журналіста, вбили у Києві у 2015 році.