Потримав у руках РПГ: Олександр Хижняк відвідав бойові позиції українських військових

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк відвідав позиції українських захисників на фронті. Спортсмен побував у розташуванні 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної Гвардії України.

8 серпня 2024 Олександр Хижняк переміг у фіналі Олімпіади-2024, ставши олімпійськиим чемпіоном. Це "золото" стало для боксера дебютним у кар'єрі на рівні Олімпійських ігор.

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Хижняк відвідав позиції військових

Боксер поспілкувався з українськими захисниками, потримав зброю та подякував їм. Військові, своєю чергою, показали умови в яких перебувають та розповіли про стан справ на своїх позиціях.

Також Олександр Хижняк підписав боксерські рукавички, які подарував командиру бригади Вʼячеславу Краснопільському.

Олександр Хижняк на позиціях українських захисників / Фото ФБУ

Відзначимо, що Олександр Хижняк є військовослужбовцем Державної прикордонної служби України.